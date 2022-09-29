Para halterde madalya yağmuru

Gürcistan'da devam eden Para Halter Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye madalya sayısını 10’a çıkardı. Dünkü yarışlarda Nazmiye Muratlı, Uğur Yumuk ve Faruk Öztürk podyuma çıktı. 3 sporcumuzda podyumdan madalyayla döndü. Kadınlar 45kg'da Nazmiye Mutlu 94kg'luk kaldırışıyla bronz madalyanın sahibi oldu.

Erkeklerde 72kg'da Uğur Yumuk 174 kg'yla ve artı 107 kg'da Faruk Öztürk 227 kg kaldırışıyla Avrupa 2.'liği elde etti. Bu sonuçla Türkiye, kadınlarda 2 altın, 1 gümüş,2 bronz, erkeklerde 1 altın, 4 gümüş olmak üzere toplamda 3 altın, 5 gümüş,2 bronzla 10 kez kürsüye çıkma başarısı gösterdi.