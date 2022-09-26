Para halterde 2 gümüş madalya

Para Halter Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye iki madalya kazandı. Yasemin Ceylan Baydar ile Serkan Çakmak Avrupa 2.'si oldu.

Gürcistan'da devam eden Para Halter Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye ilk madalyalarına kavuştu. Kadınlarda Yasemin Ceylan Baydar ve erkeklerde Serkan Çakmak Avrupa 2.'liği elde etti.

Erkekler -59 kg'de mücadele eden sporcumuz Serkan Çakmak 150, 160 ve 162 kg'lik başarılı kaldırışıyla gümüş madalyanın sahibi oldu. Kadınlar -67 kg'de mücadele eden sporcumuz Yasemin Ceylan Baydar 111 kg'lik kaldırışıyla 2.'lik kürsüsüne çıktı.

Bu arada Yasemin Ceylan Baydar, Sibel Çam, Ayşe Şirip, Reyhan Polat, Besra Duman, Nazmiye Muratlı, Uğur Yumut, Kaner Altıntaş, Muhammet Kaan Aktürk, Serkan Çakmak, Faruk Öztürk, Haydar Ayar, Tolga Işık Abdullah Kayapınar'dan oluşan Milli Takımımız, tek erkek/tadın, takım erkek/kadın ve tarışık Takımlar olmak üzere 5 kategoride mücadelesini sürdürüyor