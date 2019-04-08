Para badmintonda 3 bronz madalya

Dubai’de düzenlenen 2. Fazza Uluslararası Para Badminton Turnuvası’nda Emine Seçkin ve Halime Yıldız 3 madalya kazandı.

Dubai’de düzenlenen 2. Fazza Uluslararası Para Badminton Turnuvası’nda milli sporcular 3 bronz madalya elde etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dubai’de gerçekleştirilen turnuvada Emine Seçkin ve Halime Yıldız madalya mücadelesi verdi.

Emine Seçkin, WH1-WH2 kategorisi karışık çiftlerde Rus partneriyle, çift kadınlarda ise Belçikalı partneriyle bronz madalya kazanmayı başardı.

Halime Yıldız ise SL3 kategorisi tek kadınlarda bronz madalyanın sahibi oldu.

AA