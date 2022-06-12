Fransa'da devam eden Para Atıcılık Dünya Kupası'nda Aysel Özgan P2 kadınlar 10 metre havalı tabanca SH1 kategorisinde dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı. Milli sporcumuz 240 puanla dünya rekoru elde etti. Aynı kategoride yarışan paralimpik 2.'si Ayşegül Pehlivanlar ise 236.7 puanla gümüş madalya elde etti. Dünkü yarışlarda ayrıca P1 erkekler 10m Havalı Tabanca SH1 finalinde Cevat Karagöl 214 puanla bronz kazandı. Türkiye daha önce Cevat Karagöl, Taha Yasin Küsmüş ve Ayşegül Pehlivanlar'dan oluşan P4 Mixed 50m Serbest Tabanca takımı ve Aysel Özgan/Cevat Karagöl'den oluşan 10 metre P6 Karışık Takımımız üçüncülük kürsüsüne çıkmıştı.