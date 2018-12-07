Para Atıcılık Avrupa Şampiyonası’nda 5 madalya

Uluslararası Paralimpik Komitesi (IPC) tarafından Sırbistan’da düzenlenen Para Atıcılık Avrupa Şampiyonası’nın son gününde Türkiye 5 madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, başkent Belgrad’da düzenlenen şampiyonada Türk sporcular 3 gümüş ve 2 bronz madalyayı Türkiye’ye getirdi.

Erkekler havalı tabanca atışlarında Cevat Karagöl, Korhan Yamaç ve Yunus Bahçeci’den oluşan P1 Takımı, Ukrayna’nın ardından ikinciliği elde etti.

Kadınlar havalı tabanca kategorisinde mücadele eden Ayşegül Pehlivanlar 229.9 puanla gümüş, aynı kategoride Aysel Özgan ise 209.9 puanla bronz madalya kazandı.

Kadınlar havalı tüfek kategorisindeki sporculardan Çağla Atakal 223.9 puanla üçüncü, Hakan Çevik ise erkekler havalı tüfekte 254.6 puan toplayarak ikinci sırada yer aldı.

AA