Para Atıcılık Avrupa Şampiyonası başlıyor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na kota veren Para Atıcılık Dünya Şampiyonası, Avustralya’da gerçekleştirilecek. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan (TBESF) yapılan açıklamaya göre, 12-18 Ekim tarihlerinde Sydney kentinde düzenlenecek organizasyonda 10 milli sporcu mücadele edecek.

Kafile başkanlığını TBESF Başkanı Arif Ümit Uztürk’ün yapacağı milli takımın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Erkekler: Korhan Yamaç, Cevat Karagöl, Yunus Bahçeci, Murat Oğuz, Savaş Üstün, Erhan Coşkuner, Hakan Çevik

Kadınlar: Aysel Özgan, Ayşegül Pehlivanlar, Çağla Baş

Milli atıcılardan Ayşegül Pehlivanlar 10 metre havalı tabanca, Çağla Baş 10 metre havalı tüfek, Murat Oğuz 25 metre tabanca, Hakan Çevik ise 10 metre havalı tüfek kategorisinde 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na katılma hakkını daha önce elde etmişti.

AA