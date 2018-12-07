Para atıcılardan madalya yağmuru

Sırbistan’da devam eden Para Atıcılık Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye madalya serisini dün de sürdürdü. P1 Erkek Takımıyla Avrupa 2.’liği kazanan Ay- Yıldızlı ekibimiz şampiyonanın 3. gününde de kadınlarda bireysel branşlarda kürsüdeki yerini aldı.

07 Aralık 2018, Cuma 06:14
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Para atıcılardan madalya yağmuru

Sırbistan’da devam eden Para Atıcılık Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye madalya serisini dün de sürdürdü. P1 Erkek Takımıyla Avrupa 2.’liği kazanan Ay- Yıldızlı ekibimiz şampiyonanın 3. gününde de kadınlarda bireysel branşlarda kürsüdeki yerini aldı.

10 metre havalı tabanca P2 kategorisinde Türkiye çifte madalya sevinci yaşadı. 2016’da olimpiyat 3.’lüğü elde eden ardından 2017 Dünya Kupası’na rekor kırıp, altın madalya kazanan Ayşegül Pehlivanlar 229.9 puanla Avrupa 2.’si olurken, 2018 Dünya Kupası’nda gümüş elde eden Aysel Özgan da 209.9 puanla üçüncülük kürsüsüne çıktı. Millilerimizin bir diğer madalyası ise 10 metre havalı tüfek R2 kategorisinde geldi. Çağla Atakal 223.9 puanla Avrupa 3.’si oldu.

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