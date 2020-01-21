Para adam Jose Mourinho

Dünyanın en önemli teknik adamları, başarılarının yanı sıra transfere harcattıkları paralarla da dikkatleri üzerine çekiyor. Yapılan bir araştırmaya göre teknik adamlık kariyerinde transfere en çok harcama yapanlar listesinde açık ara farkla Jose Mourinho geldi. Porto, Chelsea, İnter, Real Madrid ve Manchester United gibi devlerin ardından bu kez de Premier Lig’de Tottenham’ın başında olan Mourinho’nun, şu ana kadar aldığı oyuncular için toplamda çalıştırdığı kulüplerin 1.3 milyar Pound (10 milyar TL) ödedikleri öğrenildi. Portekizli çalıştırıcı en büyük transferini de United’dayken 2016’da 89.3 milyon Pound’la (687.3 milyon TL) Juventus’tan Paul Pogba’yı alarak yaptı. Mourinho’nun ardından ikinci sırada 998 milyon Pound’la (7.68 milyon TL) şu an Everton’da olan İtalyan Carlo Ancelotti geldi.

Üçüncü sırada Guardiola var

Kariyerinde Milan, Chelsea, PSG, Real Madrid ve Bayern Münih gibi kulüpler yer alan Ancelotti, 2013’te Real’deyken Gareth Bale için Los Galacticos’un kasasından 85.3 milyon Pound (656.5 milyon TL) çıktı. Listenin üçüncü sırasında 997 milyon Pound’la (7.67 milyon TL) Manchester City’nin başında olan Pep Guardiola gelirken, İspanyol teknik adamın kariyerindeki en büyük transferi ise 2009’da Barcelona’nın hocasıyken 57 milyon Pound’a (438.7 milyon TL) alınan Zlatan İbrahimovic’ti. Guardiola, yıldızı barışmadığı İbra ile yaklaşık 1 yıl çalışıp, yolları ayırdı.

9 takım ve 25 kupa

Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho, kariyerinde Benfica, Leiria, Porto, Chelsea, İnter, Real Madrid, Chelsea, Manchester United ve Tottenham olmak üzere şimdiye kadar 9 takım çalıştırdı. Kariyerinde 2 kez Şampiyonlar Ligi’ni alan Mourinho’nun toplamda ise 25 kupası bulunuyor.