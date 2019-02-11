Paqueta Flamengo'lu gençleri unutamıyor!

Milan'ın yeni transfer Lucas Paqueta, Cagliari maçında attığı golü, Flamengo akademisinde çıkan yangında hayatını kaybeden 10 gence adadı.

11 Şubat 2019, Pazartesi 13:33
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Paqueta Flamengo'lu gençleri unutamıyor!

Milan, devre arası transfer döneminde Flamengo'dan Lucas Paqueta'yı 35 milyon Euro karşılığnda kadrosuna katmıştı.

Serie A'ya iyi bir başlangıç yapan 21 yaşındaki futbolcu, geçen hafta Roma karşısında bir asist yaparken, dün Cagliari filelerini havalandırarak Milan formasıyla ilk gol sevincini yaşadı.

Brezilyalı futbolcu karşılaşmanın ardından, geçtiğimiz günlerde Flamengo'nun altyapı tesislerinde çıkan yangında hayatını kaybeden 10 genç futbolcu için açıklamalarda bulundu.

''Milan için oynamak ve Serie A'da ilk golümü atmak gerçekten rüyada gibi bir his. Aynı zamanda Flamengo akademisinde olmak da bir rüyaydı benim için. Şu an orada yaşanan trajediyi de hayatımın sonuna kadar unutmayacağım.''

Tolga Kaplan / fanatik.com.tr

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