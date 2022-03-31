Papy Djilobodji: Futbola forvet olarak devam edebilirim

Gaziantep Futbol Kulübü, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenmana Romanya Milli Takımı'nda olan Maxim ve Alin Tosça ile sakatlıkları bulunan Merkel, Mendyl ve Borven dışındaki tüm futbolcular katıldı. Öğle saatlerine doğru yapılan antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gaziantep FK’nın başarılı stoperi Papy Dijilobodji, kendi performansı, geçtiğimiz hafta oynadıkları Galatasaray karşılaşması ve pazar günü oynanacak olan Kasımpaşa maçı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Futbola forvet olarak devam edebilirim"

Süper Lig'e transfer olduğu günden beri en çok gol atan stoper olması ile ilgili soruya cevap veren 33 yaşındaki Senegalli futbolcu Papy Djilobodji, "Stoper olmama rağmen Süper Lig'de en çok gol atan savunmacılar arasında yer almam mutluluk verici bir durum. Böyle goller atmaya devam edersem bu gidişle mevkiimi değiştirmem gerekecek. Forvet olarak futbola devam edebilirim. Bundan dolayı sevinç duyuyorum. Sahaya çıktığımda golü çok düşünüyorum. Şans da yüzüme gülüyor gol oluyor. Umarım bu şekilde de devam eder" dedi.

"Galatasaray karşısında emeğimizin karşılığını aldık"

Galatasaray karşı oynadıkları ve 3-1'lik galip bitirdikleri maçla ilgili açıklamalarda bulunan Djilobodji, "Galatasaray maçından önce çok iyi oynayıp maalesef iyi sonuç alamadığımız ve neticelendiremediğimiz maçlarımız oldu. İstediğimiz puanları ve galibiyetleri alamamıştık. Galatasaray karşısında emeğimizin karşılığını aldık diyebilirim. İyi bir futbol oynadık ve peşinden gelen iyi bir galibiyet elde ettik. Uzun zamandır maç kazanamıyorduk böylelikle şanssızlığımızı da kırdık. Artık sezon sonuna kadar iyi bir performans sergileyip keyif vermek istiyoruz izleyenlere. Sezon bitene kadar da maçları kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kasımpaşa maçını kazanarak ligde deplasmandaki şansızlığımızı kırmak istiyoruz"

Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda oynayacakları Kasımpaşa maçı ile ilgili de iddialı konuşan Djilobidji, "Kasımpaşa maçları bizim için bu zamana kadar genelde iyi geçti. Bu hafta da oraya yine kazanmak için gideceğiz. Umarım bu karşılaşmayı kazanırız. Kasımpaşa maçını kazanarak ligde deplasmandaki ikinci galibiyetimizi de almak istiyoruz" diye konuştu.

İHA