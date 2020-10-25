Papiss Cisse: Üç puanları toplamaya devam edeceğiz

Aytemiz Alanyaspor'da geçen sezon oldukça başarılı bir performans gösteren ve sezon sonunda ayrılan Papiss Cisse, Fenerbahçe ile anlaşmıştı. senegalli oyuncu yeni takımında ilk golünü Trabzonspor karşısında atarken maç sonunda yayıncı kuruluşa konuştu.

Cisse, "Geçen sezon Alanyaspor'da iyi bir yıl geçirdim. Kimseyi incitmeden şunu söylemek istiyorum. Takım olarak 3 puanları toplamaya devam edeceğiz. Gol atmak gerçekten büyük bir mutluluk. Geçen hafta Göztepe maçında kaçırmıştım. Çok şükür bugün golümü attım" ifadelerini kullandı



