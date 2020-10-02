Papiss Cisse transferinde Erol Bulut detayı! Önceden işaret etmişti...

Uzun süredir forvet transferi konusunda arayış içerisinde olan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Alanyaspor’da forma giyen ve teknik direktör Erol Bulut’un da eski oyuncusu olan Papiss Cisse’yi resmen kadrosuna kattı. Sarı-Lacivertliler, Cisse’nin transferini dün sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından resmen açıkladı ve tecrübeli oyuncuyla 1+1 yıllık sözleşmeye imzasını attı. Oyuncunun transferinin sosyal medyadan duyurulması sırasında, Türk sinemasının önemli yapıtlarından biri olan Gülen Gözler’de Şener Şen’in oynadığı Vecihi karakterinden esinlenildi. Bu video da futbolseverler tarafından büyük beğeni aldı. Bulut’un çok istediği futbolculardan biri olan 35 yaşındaki oyuncunun, kulüpten yıllık 800 bin Euro alacağı öğrenildi.

Hemen çalışmalara başladı...

Alanya döneminde 65 maçta rakip fileleri 42 kez sallayan Cisse, Kanarya’da 9 numaralı formayla mücadele edecek. Bir süredir serbest oyuncu konumunda olduğu için takım idmanlarından uzak kalan Cisse için Bulut’un kurmaylarıyla birlikte özel bir çalışma programı hazırladığı ve deneyimli oyuncunun dün akşam itibarıyla da bireysel olarak çalışmalarına başladığı bildirildi. Geçen sezon Akdeniz ekibinde 38 maçta 26 gol ve 2 asistle oynayan Cisse, Sarı- Lacivertliler’in bu sezon yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 15. oyuncu oldu.

'En iyisini yapacağım'

İmzasının ardından FB TV’ye açıklamalarda bulunan Cisse, “Herkese teşekkür ederim. Burada olduğum için çok mutluyum. Anlaşma tamamlandı. Artık Fenerbahçeliyim ve çok mutluyum. Fenerbahçe taraftarı beni beklesin ve görsün. Beklentilerini karşılamak ve takıma yardımcı olabilmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Taraftarlarımızı mutlu etmek için gerçek bir aile gibi birlikte çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Akıllara Erol Bulut'un o sözleri geldi

Fenerbahçe’nin hocası Erol Bulut, Alanya’yı çalıştırdığı dönemde Akdeniz temsilcisindeki öğrencisi Papiss Cisse için geçen sezon “Cisse şu anda Türkiye’de gol krallığında önde gidiyor. 34 yaşında ve sadece golleriyle değil, çalışkanlığıyla da müthiş bir profesyonel. Bugüne kadar hiçbir antrenmanı kaçırmadı.. Ve hep çalışıyor, sürekli çalışıyor, hep istiyor. Yeter ki Papiss Cisse gibi bir futbolcun olsun” yorumunu yapmıştı.