Fenerbahçe'nin yeni transferi Papiss Cisse, Trabzonspor maçında adeta skoru belirleyen isim oldu. Fenerbahçe'nin ikinci golünde pası veren isim olan Cisse skoru belirleyen son golü de atmayı başarı. Senegalli golcü böylece Trabzonspor'a karşı son beş maçta beş gole doğrudan katkı (4 gol & 1 asist) yapmış oldu

Alanyaspor forması altında 2018-19 sezonunda deplasmanda iki gol atan Cisse, geçen sezon Alanya'da oynanan maçta bir gol atmıştı. Bu haftada Fenerbahçe forması altında bir gol - bir asist yapan Cisse genelde de 61 lig maçında 39 gole ulaştı