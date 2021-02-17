Papiss Cisse süper ligde oynadığı sezonlarda gol krallığı yarışında yer almış ve gol yollarında en etkili santraforlardan bir tanesi olmuştur. Hem büyük takımlarda hem de Anadolu kulüplerinde oynayan futbolcular arasında yer alan Papiss Cissé yeteneği ile gol yollarında ki en etkili futbolculardan bir tanesi olmuştur. Yaşına rağmen golcü kimliğini konuşturan Papiss Cisse’nin bonservis bedeli 1.3 Milyon Euro’dur. Papiss Cissé süper ligde oynadığı takımda 9 numaralı formayı giymektedir. 2018 yılından beridir Türkiye liginde forma giymektedir.

Papiss Cisse 1.81 metre boyundadır. Tam adı Papiss Demba Cisse’dir. Aynı zamanda kendi ülkesinde 2009’dan beridir milli formayı giymektedir. Kariyerinde 200’ü aşkın golü bulunmaktadır. İngiltere Premier Lig ve Bundesliga gibi liglerde oynamayı başarmış kariyerli futbolculardan bir tanesidir.

Papiss Cisse nereli?

Papiss Cisse Dakar Senegal doğumludur. Senegal asıllı bir Afrikalı futbolcudur. Aynı zamanda Fransız vatandaşlığı da bulunmaktadır.

Papiss Cisse kaç yaşında?

1985 doğumlu olan Papiss Cisse 36 yaşındadır.

Türkiye’ye hangi takımdan geldi?

Golcü oyuncu Papiss Cisse Türkiye’ye Çin ligi takımlarından olan Şandong Luneng takımından gelmiştir. Papiss Cisse Süper Lig'de önce Alanyaspor daha sonra ise Fenerbahçe forması giymiştir.

Papiss Cisse'nin maaşı ne kadar?

Papiss Cisse Fenerbahçe’den yıllık 1 milyon Euro kazanmaktadır.

Papiss Cisse kimdir?

Papiss Cisse Senegal’in Dakar şehrinde dünyaya gelmiştir. Çocukluğu bu şehirde geçmiştir. Fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Papiss Cisse futbola yeteneği daha küçük yaşlardan anlaşılmıştı. Dakar şehrinde yer alan Generation Foot takımı ile 15 yaşında iken altyapıya başlamıştır. Burada tam 4 yıl altyapı deneyimi geçirdikten sonra Fransız takımlarından olan Metz kulübünün ilgisini çekmiştir. Metz kulübü bonservissiz bir şekilde oyuncuyu transfer etmiştir. İlk kez ise 2003 yılında profesyonel olan Papiss Cisse şehrinin takımlarından olan Douanes Dakar futbol kulübü ile 1 sene oynamıştır. Burada 26 maçta 23 gol atarak oldukça iyi bir istatistiğe imza atmıştır.

Papiss Cisse 2005 yılında Metz kulübüne transfer olduktan sonra burada 4 yıl forma giyme şansı bulmuştur. Metz ile birlikte 95 resmi maçta forma giyen Papiss Cissé 36 gol kaydetmeyi başarmıştır. Metz ile sözleşmesi devam ederken Cherbourg adlı takıma kiralık olarak 1 sezon gönderilmiştir. Fransa’nın alt liglerinde yer alan Cherbourg takımında kiralık olarak forma giyen Papiss Cisse burada 28 maçta forma giyerek 11 gol atmayı başarmıştır. Bu takımdan kiralık olarak döndükten sonra bir başka Fransız takımı olan Chateauroux takımında da kiralık olarak forma giymeye başlamıştır. 2008 – 2009 yılları arasında bu takımda kiralık olarak 15 maçta forma giyerek 4 gol atmayı başarmıştır.

Papiss Cisse sözleşmesi bitimine 1 sene kala Alman Bundesliga ekiplerinden olan Freiburg ile bonservis ile anlaşmıştır. Buna göre Freiburg takımı Papiss Cissé’nin transferi için 1.5 Milyon Euro bonservis bedeli ödemiştir. 2010 yılında Almanya Bundesliga macerası başlayan Papiss Cissé burada 3 sene oynama fırsatı bulmuştur. 3 sene forma giydikten sonra İngiltere takımlarından olan Newcastle United forması giymeye başlamıştır. 12 milyon euroluk rekor bonservis bedeli ile birlikte Newcastle United ekibine transfer olan Papiss Cissé burada tam 4 sene futbol hayatını sürdürmüştür. İngiliz takımı ile 100’ü aşkın maçta forma giyen Papiss Cissé 40’a yakın gol atmayı da başarmıştır.

2016 yılında ise 5.5 Milyon Euro’luk bonservis bedeli karşılığında Çin takımı olan Şandong Luneng takımına transfer olmuştur. Papiss Cisse burada 2 sene forma giymiştir. Daha sonra ise sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Papiss Cissé 2018 yılında süper lig hayatı başlamıştır. Alanyaspor ile anlaşan Papiss Cisse Akdeniz ekibi ile 58 maça çıkarak 38 gol atmıştır. Aynı zamanda süper ligde gol krallığı da yaşamıştır. Papiss Cisse Alanyaspor ile 2 yıllık sözleşmesi sona erdikten sonra Fenerbahçe ile anlaşmıştır. Şuan süper ligde Fenerbahçe’nin formasını giymektedir.

Papiss Cisse’nin Milli Takım Geçmişi

Papiss Cisse Senegal milli takımı formasını 2009 yılından beridir giymektedir. 37 maçta 17 gol atmayı başarmış bir santrafor oyuncusu olmuştur.