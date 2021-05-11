Papiss Cisse: Hiçbir şey bitmedi

Süper Lig'in 41. haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'a 2-1'lik skorla yenildi ve zirve mücadelesinde rakiplerinin gerisinde kaldı. Maçın ardından Sarı Lacivertliler'in tecrübeli futbolcusu Papiss Cisse, önemli açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli futbolcu yaptığı açıklamada, "Türkiye'de üç büyük kulüp var ve bunlardan birinde oynuyorum. Bugün maalesef ki sonuç olarak kaybettik. Hiçbir şey bitmedi, şansımız devam ediyor. Bizim kaybettiğimiz puan, rakip takımlara karşı da olabilir." ifadelerine yer verdi.





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