Papiss Cisse: Hataları değerlendirmeyi bildik

Süper Lig'de 4. haftanın kapanış maçında lider Alanyaspor, en yakın takipçisi Fenerbahçe ile sahasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1'lik skorla kazandı. Fenerbahçe mücadelede 1-0 öne geçmesine rağmen savunmada yaptığı büyük hatalar pahalıya patladı. Bu sonuçla Alanyaspor puanını 12'ye yükselterek liderliğini perçinledi.

Mücadelenin ardından Aytemiz Alanyaspor'un golcü futbolcusu Papiss Cisse, yayıncı kuruşun sorularını yanıtladı.

İşte golcü futbolcunun maç sonu açıklamaları:

"Çok şükür iyi oynadık ve kazandık. Arkadaşlarıma ve teknik ekibe teşekkür ediyorum. Maça çok iyi çalıştık. Mutlu olan tarafa biziz, şükürler olsun."

"İki gol attığım için mutluyum ama takım olarak kazandık. Rakip hatalar yaptı ve hataları değerlendirmeyi bildik. Belki de şanslı olan taraf bizdik. Galibiyetten dolayı mutluyuz."