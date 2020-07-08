Papiss Cisse gol krallığına koşuyor

Aytemiz Alanyaspor'un Senegalli forveti Papiss Cisse, ligde oynadığı son 4 maçta toplam 6 golle imza attı ve bu sezon ligde golsayısını 22 yaptı. Cisse böylece uzun süre zirvede yer alan Trabzonsporlu Alexander Sörloth'u geçti ve gol krallığı yarışmasında öne geçti.

Toplamda gol sayısı 22 yapan Cisse, aynı zamanda pandemi sonrası oynanan kritik yarı final rövanş maçında da Antalyaspor'a karşı hat-trick yapıp takımının finale taşımıştı. Cisse bu dönemde Alanyaspor kulüp tarihinin Süper Lig'de en golcü oyuncusu unvanına da sahip oldu

13.06.2020 Başakşehir 2-0 Alanyaspor

18.06.2020 Alanyaspor 4-0 Antalyaspor (Cisse 3 gol - kupa yarı final)

22.06.2020 Alanyaspor 2-2 Trabzonspor (Cisse 1 gol)

27.06.2020 Göztepe 3-3 Alanyaspor (Cisse 2 gol)

04.07.2020 Ankaragücü 1-4 Alanyaspor (1 gol)

08.07.2020 Alanyaspor 4-1 Galatasaray (2 gol)











