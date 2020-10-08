Papiss Cisse: Fenerbahçe tercihi kolay oldu

'Sıradışı futbolcular'

"Takımın şu anki durumu gayet iyi ve sahip olduğumuz oyuncular sıra dışı futbolcular. Elimizden geleni yapacağız. Erol hoca ve Emre Belözoğlu ile konuşmam oldu ve olumlu sonuçlandı benim adıma. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp ve hedefleri benim ilgimi çekti. Benim açımdan hücumda bir rekabet olması memnuniyet verici.”

“Ben rekabeti seven bir oyuncuyum. Rekabet sizi daha fazla çalışmaya iten bir unsur. Eğer forvetseniz rekabet duygusunun yüksek olması gerekiyor."

'Korkum yok'

"Benim açımdan bir korkum yok, beraber bir şeyleri başaracağız. Takım adına çalışmak için buradayım. Ortada bir hedef var ve bu hedef Fenerbahçe'nin hedefi. Kişilerden önce Fenerbahçe gelir. Benim burada bulunma sebebim gol atmak. Gururluyum, çok çalışmak gerektiğinin farkındayım. Bu çalışmayla bir yerlere varabilirsiniz. Fenerbahçe'de oynamaktan kim heyecanlanmaz. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp ve çok projesi var."

‘Çok fazla çalışacağım'

"Oynama fırsatım olacak ve takıma katkı sağlayacağım. Erol hocayla Alanyaspor'da çalıştık ve güzel 1 yıl geçirdik. Birbirimizi tanıyoruz, normal olarak hiçbir futbolcu yedek kalmaktan memnun olmaz. Oynarsam kendimi daha mutlu hissederim. Burada çok fazla çalışacağım. Herkes gibi ben de oynamak istiyorum ama burada göstereceğim performansla formayı hak etmek istiyorum."