Papiss Cisse: Belki kazanabilirdik yine de bir puanla kapattık

Alanyaspor'un ilk golünü atan Papiss Cisse, "Karşımızda şampiyonluğa oynayan büyük bir takım vardı. Biz de Avrupa kupalarına oynuyoruz. Belki kazanabilirdik yine de 1 puanla kapattık. Mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Savunma oyuncusu Tzavellas ise, "Ekstra bir motivasyon söz konusu değildi. Bizi takip edenler her maça yüksek konsantrasyonla çıktığımızı bilirler. İçeride alışagelmiş futbolumuzu oynadık. 90 dakika sonunda güzel bir golle 1 puan aldık" açıklamasını yaptı.





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