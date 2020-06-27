Süper Lig'in 29.haftasında Göztepe'ye karşı deplasmanda takımının ikinci ve üçüncü golünü atan Papiss Cisse böylece Alanyaspor kulüp tarihine geçti. Geride kalan iki sezonda Süper Lig'de 35 gol atan Cisse, böylece Brezilyalı Vagner Love'u geçti. Cisse böylece Süper Lig tarihinde Alanyaspor adına en çok gol atan oyuncu rekoruna sahip oldu

Cisse 53 maçta 35 gol attı

2018-19 sezonu başında Süper Lig'e gelen Senegalli golcü Papiss Cisse, geride kalan dönemde 53 lig maçına çıkarken 35 kez fileleri havalandırdı. Papiss Cisse bu dönemde arkadaşlarına 1 gol pası verirken 1 kez de kırmızı kart gördü. Cisse bu dönemde 5 kez de penaltı kaçırdı. Vagner Love ise Alanyaspor adına 42 lig maçında 33 gol atarken 2016-17 sezonunda Süper Lig'de gol kralı olmuş daha sonra Beşiktaş'a transferi gerçekleşmişti