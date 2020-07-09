Papis Cisse kimdir?

Beşiktaş'ın transfer gündemine giren Papis Cisse, Türkiye kariyeriyle bilinen bir yıldız. Senegalli futbolcunun, Alanyaspor'a transferi öncesinde de parlak bir kariyeri vardı. Almanya ve İngiltere'de dikkat çeken kariyeri sonrası Türkiye'ye yelken açan Papis Cisse ile ilgili verileri topladık.

Papiss Cisse Kimdir?

Papis Cisse 1985 Dakar / Seneal doğumlu hücum oyuncusundur. Forvet mevkiinde oynayan Papiss Newcastle United takımının ve Senegal Milli takımının forvet oyuncusudur. 2010-2011 sezonunda 22 gol atarak Bundesliga'da bir sezonda en çok gol atan Afrikalı oyuncu ünvanını kazanmıştır. Aynı sezonda EFFIFU ödülüne layık görülmüştür. Newcastle United takımına SC Freiburg takımından 13.000.000 Euro transfer ücretiyle transfer gerçekleştirmiştir.

Süper Lig'de 20 gol barajını geçen Papis Cisse, sezon boyunca krallık yarışında başta Trabzonsporlu Alexander Sörloth olmak üzere birçok hücum oyuncusu ile rekabet içinde oldu. Pandemi sonrası oynanan kritik yarı final rövanş maçında Antalyaspor'a karşı hat-trick yapıp takımının finale taşımıştı. Cisse bu dönemde Alanyaspor kulüp tarihinin Süper Lig'de en golcü oyuncusu unvanına da sahip oldu

13.06.2020 Başakşehir 2-0 Alanyaspor

18.06.2020 Alanyaspor 4-0 Antalyaspor (Cisse 3 gol - kupa yarı final)

22.06.2020 Alanyaspor 2-2 Trabzonspor (Cisse 1 gol)

27.06.2020 Göztepe 3-3 Alanyaspor (Cisse 2 gol)

04.07.2020 Ankaragücü 1-4 Alanyaspor (1 gol)

08.07.2020 Alanyaspor 4-1 Galatasaray (2 gol)





Papis Cisse künyesi

Doğum tarihi: 3 Haz 1985

Doğduğu il: Dakar Senegal

yaş: 29

Boyu: 1,81 m

Uyruğu: Senegal Senegal

Fransa Fransa

Mevki: Forvet - Santrafor

Ayak: sağ ayak

Oyuncu danışmanı: Ohne Berater

Bu tarihden beri takımda: 17 Oca 2012

Sözleşme bitiş tarihi:: 30.06.2017