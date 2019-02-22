Papis Cisse için kesenin ağzını açtılar

Aytemiz Alanyaspor'da başarılı bir sezon geçiren Papis Cisse için Suudi Arabistan kulüplerinden teklifler geldiği ortaya çıktı. Sezon başında Çin’in SD Luneng takımından kadroya katılan ve 16 maçta 9 gollük bir performans ortaya koyan Papiss Cisse için Arap kulüplerinin ciddi teklifler yaptığı öğrenilirken, Alanyaspor cephesi de bu transfere sıcak bakıyor.

İlerleyen yaşına rağmen gösterdiği fiziksel performansla öne çıkan Senegalli yıldız için Arap takımları kesenin ağzını açmış durumda. Cisse'nin de kariyerinin son dönemlerini yaşaması sebebiyle bu transfere sıcak baktığı iddia edildi.