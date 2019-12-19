Papatya Çayı Hakkında

Papatya çayı, oldukça uzun bir geçmişe sahip olup halk içerisinde ilaç şeklinde çok türlü sağlık problemlerinde kullanılmaktadır. Günümüzdeki bilimciler, şeker hastalığı ve kanser de dahil, pek çok hastalıkların tedavi metotlarında papatya çayı etkileri hakkında araştırmalar yapmaktadırlar.

Pek çok insan adına sağlık problemlerinde ilave takviye şeklinde papatya çayı tüketilmesinin bir zararı görülmemektedir. Ancak ciddi sağlık problemleri olan bireylerin de sadece papatya çayı kullanması doğru olmayacaktır. Bu konuda uzman görüşü almak önemlidir.

Papatya Çayı Yararları

Papatya çayı içenlerin pek çoğu, papatya çayının faydaları hakkında çok şey bilmemektedir. Ancak papatya çayı faydaları sayılamayacak kadar çoktur.

Bunların arasında;

- Hazımsızlık, gaz, şişkinlik, mide sistemi spazmı, bağırsak spazmı gibi problemlere iyi gelmektedir.

- Uyku bozukluğu tedavilerine destek olur. Yatmadan yarım saat önce içilmiş olan bir bardak papatya çayı uyku konusunda rahatlık sağlar.

- Papatya çayı, var olan iltihabın giderilmesine yardımcı olmaktadır.

- Regl döneminde krampların ve kasılmaların hafiflemesine katkı sağlar.

- Ödemi atan papatya çayı, idrar söktürücü özelliğe sahiptir.

- Diş ağrısı bulunanların, ağrılarını azaltır.

- Bademcik iltihabı, farenjit, boğaz ve ağız iltihaplarında gargara şeklinde kullanılmaktadır.

- Yara iyileştirici etkisi bulunur.

- Deri döküntüsü yaşayanlar dıştan kompres yaparak sorunlarından kurtulabilirler.

- Ilık şekilde bebeklere verilen papatya çayı, bebeklerin gazını almasına destek olur. Bununla beraber bebeklerin rahat uyuması desteklenir.

- Emziren anneler gün içerisinde 2 bardak tüketerek, sütünü arttırabilirler.

Burada dikkat edilmesi gerekenler içerisinde papatya çayı içenler çok fazla papatya çayını tüketmemelidir. Bütün bitkilerde olduğu üzere papatya çayının çok fazla tüketilmesi zararlı olabilir. Gün içerisinde 4 bardaktan daha fazlası tavsiye edilmez. Bilhassa kurutulmuş papatya satın alınacak ise güvenli aktarlardan satın almak oldukça mühimdir. Doğru kurutma metoduyla kurutulmuş olduğundan ve saklama şartlarının güvenli olduğundan emin olmak gerekir.

Papatya Çayı Hazırlamak

Papatya çay tarifi oldukça kolaydır. Papatya çayı tarifi; üç yemek kaşığı kadar kurutulmuş papatyanın üstüne yarım litre suyu ilavesi ile hazırlanır. 5 dakika kadar beklemek, çayın demlenmesi adına yeterli olacaktır. Daha sonrasında hazırlanan papatya çayı süzülerek çay içilebilir. Papatya çayının şeker ile içilmesi ve tüketilmesi tavsiye edilmez.

​​​​​​​Bundan ötürü eğer çayın tadı beğenilmiyorsa, çay içerisine bal eklenebilir. Birkaç damla limon ilave ederek de çayın tadı, damak tadına göre ayarlanabilir. Bunun dışında diyet ya da zayıflama esnasında tüketiliyor ise öğün arası içilmesi önerilir. Papatya çayı, diğer bitki çaylarında olduğu gibi gün içerisinde 2 bardaktan fazla içilmemelidir.

Uyku ve Papatya Çayı İlişkisi

Genel şekilde papatya çayının pek çok birey bakımından bilinen bir faydası bulunmaktadır. Bu fayda; uyku kalitesinin arttırdığı yönündedir. Bireyin geceleri uyuyamıyor olması veya uyku esnasında hafif uyku uyumasından ötürü, uykusunun kimi zaman bölünmesi gibi problemler söz konusu olmaktadır. Bu vaziyetin önüne geçmek adına papatya çayı oldukça tavsiye edilenler içerisindedir.

Sık bir şekilde duyulan faydalar içerisinde uyku kalitesinin en güzel seviyeye geldiği söylenebilir. Bunun nedeni ise papatya çayının içerisinde bulunan bileşenlerdir. İçerisinde apigenin isimli antioksidan bulunmaktadır. Bu madde ise bireyde uyku halini uyandırmakta ve rahat uyku uyumaya yardımcı olmaktadır.