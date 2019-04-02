Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, kendisi gibi Arjantinli olan dünya futbolunun 1 numaralı oyuncusu Lionel Messi hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

İspanyol La Sexta kanalına konuşan Papa Francis, “Messi’ye Tanrı demek, kutsal inanca saygısızlık mıdır?” sorusuna, “Teoride evet. Bunu söyleyemezsiniz. Böyle şeylere inanmıyorum. İnsanlar onun bir Tanrı olduğunu söyleyebilirler. Bunu da onu beğendiklerini ifade etmek için yapabilirler. Ama sadece Tanrı’ya ibadet edilir” yorumunu yaptı.

“Ama o iyi oynuyor değil mi?” sorusuna ise Papa, “Elbette çok iyi bir futbolcu ama Tanrı değil” dedi.