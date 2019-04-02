Papa Francis'den Lionel Messi yorumu

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, kendisi gibi Arjantinli olan dünya futbolunun 1 numaralı oyuncusu Lionel Messi hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

02 Nisan 2019, Salı 06:00
- A +
Papa Francis'den Lionel Messi yorumu

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, kendisi gibi Arjantinli olan dünya futbolunun 1 numaralı oyuncusu Lionel Messi hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

İspanyol La Sexta kanalına konuşan Papa Francis, “Messi’ye Tanrı demek, kutsal inanca saygısızlık mıdır?” sorusuna, “Teoride evet. Bunu söyleyemezsiniz. Böyle şeylere inanmıyorum. İnsanlar onun bir Tanrı olduğunu söyleyebilirler. Bunu da onu beğendiklerini ifade etmek için yapabilirler. Ama sadece Tanrı’ya ibadet edilir” yorumunu yaptı.

“Ama o iyi oynuyor değil mi?” sorusuna ise Papa, “Elbette çok iyi bir futbolcu ama Tanrı değil” dedi.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.