Paolo Maldini: Rafael Leao satılık değil!

Bu sezon Milan’ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Milan’ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, Real Madrid’in ilgisini çekmeyi başardı. Real Madrid’in Kylian Mbappe transferini tamamlayamaması sonrası çıkan Rafael Leao transfer söylentilerini hemen bitirmek isteyen Milan sportif direktörü Paolo Maldini açıklama yapmakta gecikmedi. 22 yaşındaki oyuncusunu Milan’da tutmak istediğini belirten Maldini, La Gazetta dello Sport’a verdiği demeçte oldukça net konuştu.

‘’150 milyon Euro'luk serbest kalma maddesine rağmen Rafael Leao bizim için dokunulmaz ve satılık değil.’’

Rafael Leao da Maldini’nin bu sözleri sonrası geleceği hakkında sessizliğini bozdu:

‘’Milan’da kendimi evimde hissediyorum ve sözleşmemin bitmesine daha iki yıl var. Milan’ın dokunulmaz olduğumu söylemesine sevindim.’’