Paola Egonu şov! VakıfBank-Fenerbahçe Opet maç sonucu: 3-1

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi’nde 2022-2023 sezonu 4. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Opet’i ağırladı. Sarı Siyahlılar rakibini 3-1 mağlup etti ve 4'te 4 yaptı.

VakıfBank Spor Sarayı’ndaki mücadelenin; Nika Daalderop’un 7, Gabi’nin 6, Paola Egonu’nun 5 sayı kaydettiği ilk setini VakıfBank 25-21 ile hanesine yazdırdı (1-0). İkinci sette de güçlü bir oyun ortaya koyan sarı-siyahlılar 25-20 ile durumu 2-0’a getirdi. Büyük bir çekişmeye sahne olan üçüncü sette, VakıfBank rakibinin bir set sayısını çevirse de Fenerbahçe Opet 25-23’lük skorla seti almayı başardı (2-1). Son sette ise VakıfBank , bu kez set sonunu daha iyi oynayan taraftı ve 25-22 ile seti kazanmayı başararak mücadeleden 3-1 galip ayrıldı ve ve 4'te 4 yaptı.

VakıfBank’ta Paola Egonu 33 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi olurken; Gabi 18, Nika Daalderop 16 sayı kaydetti. Sarı-siyahlılarda Zehra Güneş, 5’i blok sayısı olmak üzere 10 sayıyla çift haneye ulaşan bir diğer isim oldu.

VAKIFBANK – FENERBAHÇE OPET: 3-1

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Erdal Akıncı, Aylin Turnaoğlu

VAKIFBANK: Cansu Özbay 1, Gabi 18, Zehra Güneş 10, Paola Egonu 33, Nika Daalderop 16, Kübra Akman 2, Ayça Aykaç (L), Buket Gülübay, Bahar Akbay, Derya Cebecioğlu

FENERBAHÇE OPET: Meliha Diken 5, Eda Erdem Dündar 7, Macris Carneiro 3, Arina Federovtseva 28, Aslı Kalaç 8, Anna Lazareva 12, Gizem Örge (L),

SETLER: 25-21, 25-20, 23-25, 25-22

SET SÜRELERİ: 25’, 25’, 26’, 26’ (102 dakika)