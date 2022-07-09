Misli.com Sultanlar Ligi'nin son şampiyonu Vakıfbank'ın yıldızları Milletler Ligi'nde de fırtına gibi esmeye devam ediyor. Yılın transfer Paola Egonu ve MVP seçilen Gabi ülke takımlarına ikinci haftada dahil olurken istatistiklere damga vurdu. İtalyan yıldız yeni takım arkadaşını sollarken Sultanlar Ligi'nin diğer yıldızlarının performansları dikkat çekti. Öte yandan Egonu VNL'de 105 km hızı bulan smacı ve rakibini 'Nakavt' etmesiyle çok konuşulmuştu.

VAKIFBANK TRANSFER ETTİ

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, İtalyan yıldız oyuncu Egonu'yu transfer etti. VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, CEV Şampiyonlar Ligi'nde Imoco Volley'yi 3-1 yenerek kupayı kazandıkları Süper Final'in ardından yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, 23 yaşındaki yıldız oyuncu Egonu'nun gelecek sezon takımlarında forma giyeceğini duyurdu.

EGONU: "GUIDETTI'YE HAYRANIM"

VakıfBank ile kariyerinde yeni bir sayfa açacak olan Egonu kararının altında yatan neden olarak Guidetti'yi göstermişti; "Vakıfbank’tan teklif gelince reddetmedim. Belirleyici bir faktör Giovanni Guidetti'ydi. Ona çok hayranım ve onunla çalışmayı gerçekten istiyorum, büyümeye devam edeceğim doğru kişi" ifadelerini kullandı.

MİLLETLER LİGİ'NDE ZİRVEDE KİERA VAN RYK VAR

Ülkemizde forma giyen yabancı sporcuların VNL'deki performansları belli oldu. Türk Hava Yolları’nda forma giyen Kanadalı pasör çaprazı Kiera Van Ryk 231 sayıyla zirvede yer aldı. Onu 181 sayıyla yine THY'de forma giyen Alman sporcu Anna Orthmann izledi. Çeyrek finalde Türkiye ile eşleşen Tayland'da 157 sayı ile K.Ajcharaporn öne çıktı. Ajcharaporn Sarıyer Belediyespor'da forma giyiyor.

EGONU, GABİ'Yİ GEÇTİ

İtalyan pasör çarprazı İtalyan ekibine VNL'in ikinci haftasında dahil oldu. Kısa sürede ağırlığını koyan Egonu 128 sayı ile büyük katkı sağladı. italyan yıldızı Bulgaristanlı M.Paskova izledi. Kuzeyboru'ya transfer olan smaçör, 115 sayı kaydetti. Vakıfbank'ta muhteşem bir sezonu geride bırakan Gabi Milletler Ligi'ne ikinci haftada dahil oldu. Brezilya'da kaptanlığa yükselen yıldız smaçör 109 sayı ile mücadele etti. THY'de forma giyen Kanadalı E.Maglio ise 105 sayı ile oynadı.

EGONU'NUN 105 KİLOMETRELİK SMACI RAKİBİNİ YIKTI

Milletler Ligi'nde aldığı sayılarla dikkat çeken Egonu rakiplerini vurduğu smaçlarla adeta yıkıyor. Tayland maçında İtalya setlerde 1-0 öndeyken Egonu çok sert bir smaca imza attı. Oldukça yükseğe zıplayan İtalyan yıldızın 105 kilometreyi buldu. Taylandlı libero Pairoj Supattra şut karşısında hazırlıksız yakalandı ve top başına isabet etti. Supattra darbe sonrası adeta yere yığıldı. Rakibini yanlışıkla 'Nakvat' eden Egonu büyük üzüntü yaşadı ve yanına giderek özür diledi. Başını tutan Taylandı yıldız kenara gelmek zorunda kaldı.

REKOR BOSKOVIC'TE

Egonu'nun hızı en yüksek smacı ise 108.1'i buldu. VNL'de En hızlı smaç rekoru 110.3 km hız ile Eczabaşı'nın pasör çaprazı Boskovic’e ait.

EBRAR DA EGONU'YU GEÇEMEDİ

Geçtiğimiz sezon İtalyan Ligi'nde sık sık karşı karşıya gelen Egonu ve Ebrar Karakurt Milletler Ligi'ndeki istatistiklerde de birbiriyle yarıştı. En yüksek başarı yüzdesiyle hücum eden pasör çaprazları arasında İtalyan yıldız 50.5 yüzdesiyle zirvede yer aldı. Onu 48.4'lük yüzde ile Çinli Gong Xiangyu izlerken Filenin Sultanları'nın başarı psör çaprazı Ebrar Karakurt ise 47.2'lik yüzdeyle oynadı.

İTALYA BREZİLYA'YI 3-1 YENDİ

Milletler Ligi'nin ikinci haftasında İtalya ile Brezilya karşı karşıya gelmişti. Brezilya'da oynanan müsabakayı İtalya 3-1 kazandı. İtalya adına Egonu 22 sayı kaydederken 2 blok yaptı. Brezilya'da ise çift hanelere tek ulaşan isim 12 sayı ile Nascimento Kisy oldu. Kaptan Gabi ise 8 sayı ile oyandı.

AYNI PUANLA BİTİRDİLER

VNL'deki grup maçları tamamlanırken ABD 11 galibiyet 32 puanla zirvede yer aldı. 29 puanla onu Brezilya ve aynı puanla İtalya takip etti. Türkiye ise grubu 7. tamamlayarak çeyrek final biletini kaptı.

TÜRKİYE, EGONU'YA RAKİP OLABİLİR

Ankara'da oynanacak çeyrek finalde Brezilya Japonya ile eşleşti. İtalya ise Çin'e rakip oldu. Türkiye, çeyrek finalde Tayland'ı elemesi halinde İtalya-Çin maçının galibiyle karşılaşacak.

ANKARA'DA ÇEYREK FİNAL OYNAYACAĞIZ

16 takımın mücadele ettiği VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazandı. 2022 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise, 13-17 Temmuz 2022 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek. Türkiye, Hollanda maçında aldığı galibiyetle final biletini almıştı.

2018 yılından bu yana Voleybol Milletler Ligi adıyla düzenlenen organizasyonda Türkiye, 2018’de ikincilik, 2019’da dördüncülük, 2021 yılında da üçüncülük elde etti.

(Milliyet)