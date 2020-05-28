PAOK'tan Trabzonspor'a Limnios cevabı

Son dakika transfer gelişmesi... Trabzonspor'un PAOK'tan kadrosuna katmak istediği belirtilen Dimitrios Limnios için Yunan kulübünün başkanı Ivan Savvidis'in oğlu Giorgos Savvidis açıklamada bulundu.

28 Mayıs 2020, Perşembe 16:29 Son Güncelleme:
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PAOK'tan Trabzonspor'a Limnios cevabı

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da PAOK forması giyen Dimitrios Limnios ismi gündeme gelmişti. Yunan oyuncunun transferine ilişkin PAOK Yönetimi'nden açıklama geldi. 

PAOK'un başkanı Ivan Savvidis'in oğlu olan ve aynı zamanda yönetim kurulunda bulunan Giorgos Savvidis, sosyal medyadan taraftarların sorularını yanıtlarken Limnios'un Trabzonspor'a transferine ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı. 

Trabzonspor'un Limnios'u almak istediğine yönelik soruyu cevaplayan Savvidis, "Eğer 20 milyon Euro verirlerse olur" açıklaması yaptı. 

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