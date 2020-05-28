Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da PAOK forması giyen Dimitrios Limnios ismi gündeme gelmişti. Yunan oyuncunun transferine ilişkin PAOK Yönetimi'nden açıklama geldi.

PAOK'un başkanı Ivan Savvidis'in oğlu olan ve aynı zamanda yönetim kurulunda bulunan Giorgos Savvidis, sosyal medyadan taraftarların sorularını yanıtlarken Limnios'un Trabzonspor'a transferine ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı.

Trabzonspor'un Limnios'u almak istediğine yönelik soruyu cevaplayan Savvidis, "Eğer 20 milyon Euro verirlerse olur" açıklaması yaptı.