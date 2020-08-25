PAOK - Beşiktaş maçında koronavirüs kuralları geçerli
Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Beşiktaş’ın PAOK’a deplasmanda konuk olacağı karşılaşma, hem seyircisiz hem de tek maç üzerinden olacak. Selanik’te yapılacak karşılaşmada normal sürenin eşitlikle tamamlanması ve eşitliğin uzatma bölümlerinde de bozulmaması halinde penaltı atışlarına geçilecek.
Beşiktaş, PAOK’u elerse 3. eleme turuna yükselecek. Siyah-Beyazlı takım, 3. eleme turunu da geçerse Play-Off’ta mücadele hakkı elde edecek. Bu akşamki karşılaşmada elenen taraf, yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.