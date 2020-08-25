PAOK - Beşiktaş maçında koronavirüs kuralları geçerli

Beşiktaş, PAOK’u elerse 3. eleme turuna yükselecek. Siyah-Beyazlı takım, 3. eleme turunu da geçerse Play-Off’ta mücadele hakkı elde edecek. Bu akşamki karşılaşmada elenen taraf, yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek.