PAOK, performansından memnun kalmadığı 30 yaşındaki eski Fenerbahçeli Miroslav Stoch'un sözleşmesini feshetme kararı aldı. Stoch bu sene PAOK formasıyla sadece 15 maça çıkmış ve takımına 2 asistlik katkı vermişti. Selanik ekibi ayrılığı resmen de duyurdu. Stoch Fenerbahçe'ye 2010/2011 sezonu başında Chelsea'den Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve sezon sonu elde edilen şampiyonlukta büyük pay sahibiydi.







