PAOK Beşiktaş maçı öncesi Miroslav Stoch'u gönderdi
Son dakika PAOK haberi... Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Selanik'te Beşiktaş'ı ağırlayacak olan PAOK'ta ayrılık.... Yunan kulübü bir dönem Fenerbahçe ve Bursaspor'da da forma giyen Miroslav Stoch'la yolları ayırdı.
PAOK, performansından memnun kalmadığı 30 yaşındaki eski Fenerbahçeli Miroslav Stoch'un sözleşmesini feshetme kararı aldı. Stoch bu sene PAOK formasıyla sadece 15 maça çıkmış ve takımına 2 asistlik katkı vermişti. Selanik ekibi ayrılığı resmen de duyurdu. Stoch Fenerbahçe'ye 2010/2011 sezonu başında Chelsea'den Fenerbahçe'ye transfer olmuş ve sezon sonu elde edilen şampiyonlukta büyük pay sahibiydi.
https://twitter.com/PAOK_FC/status/1295767595363315720