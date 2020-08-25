Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda... Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Süper Lig'de geçen sezonun ikinci yarısında gösterdiği performansla taraftarının yüzünü güldüren Beşiktaş, yeni sezonun ilk resmi maçında Yunanistan'da PAOK ile karşılaşacak. Koronavirüs pandemisi nedeniyle Avrupa kupalarında bu sezon ön elemeler tek maç üzerinden oynanacağı için, turu geçen taraf Devler Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükselecek. Selanik’te yapılacak karşılaşmada normal sürenin eşitlikle tamamlanması ve eşitliğin uzatma bölümlerinde de bozulmaması halinde penaltı atışlarına geçilecek.

PAOK - BEŞİKTAŞ (BJK) CANLI İÇİN TIKLAYIN

Burak Yılmaz'ın Lille'e, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye transfer olması, Elneny'nin de Arsenal'e geri dönmesiyle önemli ölçüde kan kaybeden Beşiktaş, şu ana kadar 4 transfer yaparak kadroyu genişletmeye çalıştı. Defansa Alanyaspor'dan N'Sakala ve Welinton'u alan, orta sahaya da Kayserispor'dan Mensah'ı transfer eden siyah beyazlılar, gelecek vaat eden futbolcu olarak da Altınordu'dan Atakan'ı renklerine dahil etti. Ancak Atakan ile yapılan anlaşmanın henüz resmiyete dökülmemiş olmasından dolayı Beşiktaş UEFA listesine sadece 3 yeni transfer yazabildi.

Bu 3 futbolcunun yanı sıra, geçtiğimiz sezonu başka takımlarda kiralık olarak geçiren Cyle Larin, Hasic ve Oğuzhan da listeye dahil edildi.

PAOK - Beşiktaş ilk 11'ler:

PAOK: Zivkovic, Ingason, Varela, Michaildis, El Kaddouri, Schwab, Rodrigo, Giannoulis, Tzolis, Pelkas, Akpom

Beşiktaş: Ersin, Lens, Vida, Welinton, N'sakala, Necip, Atiba, Boyd, Mensah N'Koudou, Larin

PAOK - Beşiktaş maçı canlı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Selanik Toumba Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ saat 21:00'de başlayacak ve İtalyan hakem Daniele Doveri tarafından yönetilecek. Doveri’nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Matteo Passeri ile Dario Cecconi gerçekleştirecek. Gianpaolo Calvarese ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak. KANAL D'den naklen ve şifresiz yayınlanacak kritik maçın canlı anlatımı, skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

3 eleme turu oynamak zorunda

Daha önceki sezonlarda 4 kez doğrudan, 3 kez de eleme turu geçerek Şampiyonlar Ligi'ne kalan Beşiktaş, bu kez devler arenasında yer alabilmek için 3 eleme turu oynamak zorunda. Covid-19 sebebiyle bu sezon için değiştirilen kurallar gereği, Şampiyonlar Ligi 2. elemesindeki tüm maçlar gibi PAOK - Beşiktaş maçı da tek maç üzerinden seyircisiz oynanacak ve kazanan takım 3. ön eleme turuna geçecek. Kaybeden ise yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan devem edecek.

Beşiktaş, 4 kez doğrudan gruplarda yer aldığı Şampiyonlar Ligi için 1992-1993 tarihinden bu yana 7 kez de eleme maçları oynadı. Bu elemelerin 3 tanesinde turları geçerek Şampiyonlar Ligi'ne kalan siyah beyazlılar, 4 eleme turunda başarısız olarak Devler ligine kalamadı. Beşiktaş, önceki elemelerde en fazla iki tur oynarken, değişen format gereği Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için tam 3 turu geçmek zorunda olacak.

Beşiktaş’ın Avrupa’da 223. randevusu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda yunanistan’ın PAOK takımı ile karşılaşacak siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarındaki 223. mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 222 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 92 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 294 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 323 gol gördü.

Avrupa performansı

Beşiktaş’ın Avrupa kupalarındaki performans tablosu şöyle: 3 kez çeyrek final oynadı Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası’nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası’nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finalde mücadele etti.

Farklı galibiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini geçen sezon aldı. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn’ı Vodafone Park’ta 6-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Avrupa’daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı. Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda da UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna’yı deplasmanda 5-0 mağlup etmişti.

Farklı mağlubiyetler

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyetini ise 2007-2008 sezonunda yaşadı. Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Liverpool’a deplasmanda 8-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar ayrıca, 2000-2001 sezonunda İngiliz ekibi Leeds United ve 2016-2017’de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’e aynı organizasyonda rakip sahada 6-0 yenildi.

Deplasmanda zorlanıyor

Beşiktaş, Avrupa’daki deplasman maçlarında ise son dönemde galibiyet alamamının sıkıntısını yaşıyor. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa’daki son 8 dış saha maçının sadece birini kazanabildi. 2018-2019 sezonunda Avrupa Ligi’nde Sarpsborg’u Norveç’te 3-2 mağlup eden Beşiktaş, diğer 7 dış saha mücadelesinde 2 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda rakip fileleri 9 kez havalandırabilen siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 19 gol gördü. Beşiktaş, PAOK karşılaşmasıyla ayrıca Avrupa kupalarında 112. kez deplasman mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlı takım, dış sahadaki 111 karşılaşmadan 27’sini kazandı. Rakiplerine konuk olduğu 21 maçtan beraberlikle ayrılan siyah-beyazlı takım, 63 müsabakada ise yenildi. Dış sahada 127 kez rakip fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 209 gol gördü.

Yunan takımlarıyla oynadığı maçlar

Yunan takımlarıyla tarihinde 4 kez karşı karşıya gelen Beşiktaş, birini kazanıp 3’ünden beraberlikle ayrıldı. 2014-2015 sezonunda bu ülke takımlarından Asteras ile Avrupa Ligi’nin gruplarında karşılaşan siyah-beyazlı ekip, rakibiyle 1-1 ve 2-2 berabere kaldı. 2016-2017’de Avrupa Ligi’nin son 16 turunda Olympiakos ile eşleşen Beşiktaş, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibini İstanbul’da 4-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Rakip filelere 8 gol bırakan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 5 gol gördü. Avrupa kupalarında iki kez rakiplerini hükmen galibiyetlerle saf dışı bırakan siyah-beyazlılar, bunlardan birini Yunan ekiplerine karşı aldı. Beşiktaş, 1958-1959 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Olympiakos’un sahaya çıkmaması nedeniyle hükmen galip ilan edildi. Siyah-beyazlı ekip ayrıca 1986-1987’de aynı kupada 2. turda Kıbrıs Rum Kesimi’nin APOEL ekibinin sahada yer almaması sonrası hükmen galip ilan edilip turu geçen taraf oldu.

Ön elemelerden 3 kez gruplara kaldı

Şampiyonlar Ligi’nde 7 kez ön eleme oynayan Beşiktaş, 3 defa gruplara kalmayı başardı. 1996-1997 sezonunda Maribor ile eşleşen siyah-beyazlı ekip, ilk maçta 0-0 berabere kaldığı rakibini deplasmanda 3-1 yenerek gruplarda mücadele hakkı elde etti. Beşiktaş, 2000-2001 sezonunda bir kez daha aynı başarıyı gösterdi. 2. ön elemede Levski Sofya’yı 1-0 ve 1-1’lik skorlarla geçen siyah-beyazlı ekip, 3. ön elemede Lokomotiv Moskova’yı 3-0 ve 3-1 yenerek adını gruplara yazdırdı. 2007-2008’de ise 2. ön elemede Sheriff ile oynadığı maçları 1-0 ve 3-0 kazanarak 3. ön eleme turuna yükselen siyah-beyazlı ekip, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Zürih’i evinde 2-0 yenerek bir kez daha gruplara yükseldi. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi adıyla ilk kez oynanan organizasyonda 1992-1993’te Göteborg ile elemelerde karşılaştı. Rakibine ilk maçta 2-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, rövanş mücadelesini 2-1 kazansa da gruplara kalamadı. Siyah-beyazlı takım, 1995-1996’da ise ön elemede Rosenborg ile karşı karşıya geldi. Rakibine deplasmanda 3-0 mağlup olan Beşiktaş, İstanbul’daki mücadeleyi 3-1 kazansa da elendi.

Beşiktaş, 1999-2000’de Hapoel Haifa ile evinde 1-1 kalırken, İsrail’deki mücadeleden de 0-0 berabere ayrılarak grup mücadelesinden uzak kaldı. Şampiyonlar Ligi’nin 2014-2015 sezonunda bir kez daha ön eleme maçlarına çıkan Beşiktaş, 3. ön elemede Feyenoord’a 2-1 ve 3-1 üstünlük kurarak play-off turunda Arsenal’in rakibi oldu. Rakibiyle İstanbul’da 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, İngiltere’deki karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrılarak gruplara kalamadı.

En golcü oyuncu Oktay Derelioğlu

Siyah-beyazlı takımın Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncusu sıralamasında Oktay Derelioğlu, 14 golle önde bulunuyor. Beşiktaş’ta geçmiş sezonlarda forma giyen futbolculardan Bobo ve Ricardo Quaresma on ikişer, Cenk Tosun da 11 kez fileleri havalandırdı. Siyah-beyazlı ekibin PAOK maçı için UEFA bildirdiği listede yer alan oyunculardan Oğuzhan Özyakup ve Jeremain Lens takımları adına dörder gol atarken, Cyle Larin iki, Adem Ljajic ve Enzo Roco ikişer, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Umut Nayir ve Tyler Boyd ise birer kez Avrupa arenasında gol sevinci yaşadı.

Sergen Yalçın, Beşiktaş’ın başında ilk Avrupa maçına çıkacak

Futbolculuğu döneminde Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, İstanbulspor formalarıyla Avrupa’da UEFA Şampiyonlar Ligi, eski adıyla UEFA Kupası yeni ismiyle Avrupa Ligi, Kupa Galipleri Kupası ve İntertoto Kupası ile elemelerinde sahaya çıkan 47 yaşındaki Sergen Yalçın, Beşiktaş’ın başındaki ilk Avrupa deneyiminde başarı kovalayacak.

Sergen Yalçın, futbolculuğu döneminde 60 Avrupa kupası maçına çıkıp 9 gol kaydetti.

Beşiktaş formasıyla 42 maça çıktı

Yalçın, altyapısından yetiştiği ve adından söz ettirmeye başladığı Beşiktaş formasıyla 42 Avrupa kupası maçında oynadı.

Sergen Yalçın, siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında 4 kez gol sevinci yaşadı.

Unutulmaz Chelsea maçı

Yalçın, özellikle 2003-2004 sezonunda Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi’nde İngiltere’nin Chelsea takımıyla deplasmanda yaptığı maçtaki performansıyla Avrupa kupalarındaki en önemli performansına imza attı.

Siyah-beyazlı takım, İlhan Mansız’ın kırmızı kart görmesiyle uzun bir süre 10 kişi oynadığı karşılaşmayı Sergen Yalçın’ın 2 golüyle 2-0 kazanmayı başarmıştı.

Beşiktaş’ın başında 16. maç

Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 16. maçını PAOK ile yapacak.

Geçen sezon başında Abdullah Avcı ile yola çıkan 18. haftanın ardından tecrübeli teknik adamla yollarını ayıran siyah-beyazlı kulübün yönetim kurulu, Sergen Yalçın ile anlaştı.

Süper Lig’in 20. haftasındaki Çaykur Rizespor maçıyla göreve başlayan Yalçın, Beşiktaş’ı 7.’likten alıp 3. sıraya kadar yükseltmeyi başardı. Siyah-beyazlı takım, Trabzonspor’un Avrupa kupalarından men cezası alması nedeniyle Yalçın yönetiminde UEFA Şampiyonlar Ligi’nde eleme mücadelesine çıkma hakkı elde etti.

Siyah-beyazlı ekip, Yalçın yönetiminde çıktığı 15 Süper Lig maçında 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Yalçın’ın teknik direktörlüğünde 30 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 14 gol gördü.

Yeni Malatyaspor’un başında 4 Avrupa kupası maçı

Sergen Yalçın, geçen sezonun başında çalıştırdığı Yeni Malatyaspor ile 4 Avrupa kupası maçında sahada yer aldı.

Yeni Malatyaspor, Yalçın’ın teknik direktörlüğünde çıktığı 4 Avrupa maçında 2 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi aldı. Yeni Malatyaspor, Yalçın’ın yönetimindeki 4 Avrupa maçında 5 gol atıp 5 gol yedi.

Yalçın yönetimindeki Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’nda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana’ya 2-2 ve 1-0’lık skorlarla üstünlük kurup 3. eleme turuna yükseldi. 3. elemenin ilk maçında Partizan’a 3-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor, evindeki mücadeleyi 1-0 kazanmasına rağmen elendi.

Siyah beyazlılar 7 kez gittiği Şampiyonlar Ligi'ne 8'inci kez katılabilmek için zorlu bir yola girdi.







