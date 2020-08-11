PAOK - Beşiktaş... Gel bakalım PAOK!

Süper Lig’de 2019-20 sezonunu birinci Başakşehir ve ikinci Trabzonspor’un ardından üçüncü sırada tamamlayan Kara Kartal, Bordo-Mavililer’in Avrupa’dan men cezasının bulunması sebebiyle Devler Ligi’ne ön eleme turundan gidiş biletini kapmıştı. Siyah- Beyazlılar’ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi dün belli oldu. İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu, Beşiktaş, renkdaşı PAOK karşısında tur arayacak. Yunanistan’ın Selanik kentinde 1926 yılında kurulan PAOK, iç saha maçlarını 29 bin 800 kişilik Toumba Stadı’nda oynuyor.

215 milyon TL’lik gelir şansı

PAOK da Beşiktaş gibi Siyah-Beyazlı renklerle mücadelesini veriyor. İki Siyah- Beyazlı takım, 25 veya 26 Ağustos tarihinde Yunanistan’da tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada tur atlamak için ter dökecek. Sergen Yalçın’ın öğrencileri, tek mücadele üzerinden oynanacak müsabakayı kazanıp sonrasında 3. tur ve Play-Off etaplarını da geçerek Kupa 1’de gruplara kalmayı hedefliyor. Beşiktaş, zorlu etapları aşıp kupada gruplara kalırsa ilk etapta 16 milyon Euro’yu kasasına koyacak. Marketing ve puan ücretleriyle birlikte Kartal, 25 milyon Euro gibi bir gelir elde etme şansı yakalayacak.

10 sene önce Fenerbahçe’yi elediler

PAOK’un Yunanistan Ligi’nde 3 şampiyonluğu bulunuyor. İlk şampiyonluğuna 1975-1976’da ulaşan ekip, 1984-1985’te bir kez daha kupayı elde etti. PAOK, ligdeki son şampiyonluğunu ise 2018-2019’da namağlup şekilde gerçekleştirdi. Selanik temsilcisi, 7 kez de Yunanistan Kupası’nı müzesine götürdü. PAOK, 2019-2020 sezonunu ise 2. sırada tamamladı. Yunanistan temsilcisi, Avrupa kupalarında 180 maça çıkarken, 62 galibiyet elde etti. Rakipleriyle 54 kez berabere kalan Siyah- Beyazlı ekip, 64 mağlubiyet aldı. 2010-2011 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile eşleşen PAOK, evindeki ilk maçta rakibine 1-0 üstünlük kurdu. İstanbul’daki karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrılan Yunanistan temsilcisi, Sarı-Lacivertli rakibini eleyerek gruplara kaldı.

Karol Swiderski’ye dikkat!

Beşiktaş’ın Kupa 1 yolundaki rakibi PAOK’un en tehlikeli ismi olarak ön plana, takımın Polonyalı golcüsü Karol Swiderski çıkıyor. 23 yaşındaki genç forvet, geçen sezon PAOK formasıyla 41 karşılaşmada görev yapıp rakip fileleri 14 kez havalandırmayı başardı. Karol Swiderski’ye ek olarak Yunanistan temsilcisinde ön plana; Miroslav Stoch ve Mauricio gibi isimler de çıkıyor.

Tanıdık isimler Stoch ve Biseswar

Kara Kartal’ın rakibinin kadrosunda geçmiş yıllarda Süper Lig’de görev almış Miroslav Stoch ile Diego Biseswar da bulunuyor. Slovak oyuncu Stoch, geçmiş sezonlarda Fenerbahçe ve Bursaspor forması giyerken, Hollandalı isim Biseswar ise Kayserispor’da oynadı. Bu arada Stoch’un geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Ateşli taraftarları tribünde olmayacak

Devler Ligi 2. eleme turu eşleşmeleri, bu sezon tek maç üzerinden ve seyircisiz oynanacak. Siyah-Beyazlılar, kura gereği maça Yunanistan’da çıkacak. Yunanistan’ın en ateşli taraftar grubuna sahip olan PAOK, Kara Kartal’la Toumba Stadı’nda yapacağı karşılaşmasını bu gücünden eksik çıkacak. Selanik’te yapılacak karşılaşmanın eşitlikle geçilmesi ve eşitliğin uzatmalarda da bozulmaması halinde penaltı atışlarına geçilecek. 25-26 Ağustos tarihlerinde yapılacak maçlarda kaybeden ekipler, yollarına UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek. Öte yandan Yunan basını; Türkiye ve Yunanistan arasında son dönemde yaşanan siyasi gerilim sebebiyle maçın oynanacağı yerin değişebileceği iddia etti.

Yoğun fikstür belli oldu

Devler Ligi muhtemel 2. eleme turu eşleşmeleri belirlendi. Lig ve şampiyonlar yolu olmak üzere iki grup halinde yapılan çekiliş sonucundaki eşleşmeler şöyle... (Şampiyonlar yolu) Floriana (Malta)/Cluj (Romanya)- D.Zagreb(Hırvatistan), Young Boys (İsviçre)-Klaksvik (Faroe Adaları)/S.Bratislava (Slovakya), Celtic (İskoçya)/Reykjavik (İzlanda)-Ferencvaros (Macaristan)/Djurgarden (İsviçre), Flora Tallinn (Estonya)/ Suduva (Litvanya)-Maccabi Tel-Aviv (İsrail)/Riga (Letonya), L.Varşova (Polonya)/Drita (Kosova)/Linfield (K.İrlanda)-Ararat (Ermenistan)/ Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi), Celje (Slovenya)/Dundalk (İrlanda)-Molde (Norveç)/KuPS (Finlandiya), Buducnost (Karadağ)/Ludogorets (Bulgaristan)-Midtjylland (Danimarka), D.Brest (Belarus)/ Astana (Kazakistan) Connah’s Quay Nomads (Galler) /Saraybosna (Bosna Hersek), Karabağ (Azerbaycan)/Sileks (Makedonya)- Sheriff (Moldova)/Fola (Lüksemburg) Dinamo Tiflis (Gürcistan)/Tirana (Arnavutluk)- Kızılyıldız (Sırbistan) /Europa (Cebelitarık).

‘Lig yolu’nda 3 maç var

Kupa 1 yolunda, ‘Lig yolu’ karşılaşmaları ise şöyle; AZ Alkmaar (Hollanda)-Viktoria Plzen (Çekya), PAOK (Yunanistan)-Beşiktaş (TÜRKİYE), Lokomotiva Zagreb (Hırvatistan)-Rapid Wien (Avusturya).



