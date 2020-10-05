PAOK, Abdoulay Diaby'nin peşinde

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda temsilcimiz Beşiktaş'ı saf dışı bırakan PAOK, geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Abdoulay Diaby'yi kadrosuna katmak istiyor.

05 Ekim 2020, Pazartesi 14:03 Son Güncelleme:
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PAOK, Abdoulay Diaby'nin peşinde

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda temsilcimiz Beşiktaş'ı eleyen PAOK, kadrosunu güçlendirmek adına ise eski bir Beşiktaşlı oyuncuya yöneldi. Yunan ekibi, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Abdoulay Diaby'yi kadrosuna katmak istiyor. 

Sport-fm.gr'nin haberine göre PAOK, Diaby'yi kadrosuna katmak adına Sporting ile yaptığı görüşmelerde önemli aşama kaydetmiş durumda. Yunan ekibinin ilgilendiği isimler arasında bir başka Beşiktaşlı Kevin N'koudou'nun da olduğu aktarılmakta. 

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