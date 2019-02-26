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Panky: “Durumumuz biraz Misfits’e benzedi”

VF Şampiyonluk Ligi‘nin altıncı haftasında oynadığı Bursaspor ve Galatasaray karşılaşmalarından 1 galibiyet, 1 de yenilgiyle ayrılan Beşiktaş, ligin yedinci sırasında bulunuyor.

26 Şubat 2019, Salı 12:07
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Panky: “Durumumuz biraz Misfits’e benzedi”

Konuyla ilgili Playerbros’a açıklamalar yapan, takımın üst koridor oyuncusu Panky, durumlarını Avrupa ekibi Misfits‘e benzetti. Misfits, LEC sahnesinde oynadığı 12 karşılaşmada 6 galibiyet ve 6 yenilgi aldı. Ekip aldığı bu sonuçların ardından SK ve Origen ile birlikte 5. sırada bulunuyor.

“Onlar da LEC’de çok iyi sırada başladılar”

Panky: “Kadro kurulurken dışarıdan bakınca kağıt üzerinde gerçekten çok güçlü gözüküyorduk. Özellikle power ranking’lerde falan üst sıralardaydık. Takıma ilk katıldığımda ben de ilk sıralara oynayacağımızı düşünüyordum. Biraz Misfits’e benzedi durumumuz. Onlar da LEC’de çok iyi sırada başladılar ama sonradan aşağı indiler, onların da kadrosu çok güçlüydü.”

Panky bu durumun nedeni olarak neyi görüyor?

Panky: “Burada bence bizim hem biraz uyum sorunumuz var hem sahnede biraz çekindiğimizi düşünüyorum antrenmanlara kıyasla. Eğer bu korkuyu yenerse üst sıralara tırmanacağımızı düşünüyorum.” (Playerbros)

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