Beşiktaş‘ın üst koridor oyuncusu Uğur “Panky” Taş, Beşiktaş Dergisi’nin mart sayısında bir röportajla Beşiktaş taraftarlarının karşısına çıktı. Bu röportajın bir bölümü, siyah-beyazlıların resmi internet sitesi üzerinden taraftarlar ve espor dünyası ile paylaşıldı.

“Beşiktaş’ın Avrupa’daki organizasyonlar ile boy ölçüşebileceğini düşünüyorum”

“Şahsen Beşiktaş’ın vizyonunun, Türkiye’deki birçok organizasyondan geniş olduğunu düşünüyorum. Doğru mantaliteye sahip olunduğu için, zaman içerisinde Beşiktaş’ın Avrupa’daki organizasyonlar ile boy ölçüşebileceğini düşünüyorum. Bu amaca erişmek için biz de oyuncular olarak elimizden geleni yapıyoruz.”

“Hem çok sevenim hem de çok nefret edenim var”

“Açıkçası hem çok sevenim hem de çok nefret edenim var. Ben her zaman hem profesyonel kariyerimde hem de özel hayatımda karakterimden ödün vermemeye çalışıyorum ve olduğum gibi davranıyorum. Sanırım insanlar da beni bu yüzden seviyor. Elbette taraftarların sevgisi de oldukça güzel ve gurur verici.”

“Taraftarların desteğini resmen ellerimde hissettim”

“Spor kulüplerinin espora büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum. Espor sahnesine gelen taraftarlarımız da aslında bu katkının bir örneği. Taraftarların yaptığı tezahüratlar gerçekten inanılmaz. Özellikle ligin beşinci haftasında oynadığımız 1907 Fenerbahçe maçı öncesi taraftarların desteğini resmen ellerimde hissettim.”