Kanser türleri her geçen gün farklılaşarak toplumda görülme hızlı artan hastalık türleridir. Kanser türlerinde teşhis ve tedavi çok önemlidir. Erken teşhis birçok hastalıkta olduğu gibi kanserde de hayat kurtarıcı bir etkiye sahiptir. Bu yüzden özellikle kanser hastalıklarında erken tanı yapılarak tedaviye başlanması çok önemlidir. Kanser türlerinden bir tanesi olan Pankreas kanseri de erken teşhisi neredeyse mümkün olmayan aynı zamanda tedavisi de bir o kadar zor olan bir kanser türüdür. Pankreas kanseri dünya üzerinde bulunan kanser türlerinin en ölümcül olanları arasında 4. Sırada yer almaktadır. Sinsice ve hızla ilerlemesi pankreas kanserinin tanısını zorlaştırmaktadır

Pankreas kanseri nedir?

Pankreas alt karın boşluğunda yer alan çevresinde mide, ince bağırsak, dalak, karaciğer bulunan 15 santim boyutlarında bir salgı bezidir. Pankreas ekzokrin ve endokrin adı altında görevlere sahiptir. Ekzokrin sindirim için özsu salgılar ve bağırsağa iletir. Besinlerden yağları ayrıştırarak enerji olarak depolanmasını sağlar.

Endokrin ise kandaki glikoz seviyesini belli bir seviyede tutmaya çalışır. Pankreas kanseri teşhisi ve tedavisi en zor olan hastalıklardan bir tanesidir. Teşhisi çok geç yapıldığı için tedavisi de ancak cerrahi müdahale ile yapılabilen pankreas kanserinde hızla yayılan görülmektedir. Pankreas kanseri pankreasta bulunan kanserli hücrelerin kontrolsüz bir şekilde hızla çoğalması ile oluşmaktadır. Böylece pankreas kanseri kısa sürede tüm organları sarmasıyla bilinmektedir.

Pankreas kanseri belirtileri nelerdir?

Pankreas kanseri belirtileri çok az olan kanser türlerinden bir tanesidir. Özellikle ilk evrelerde neredeyse hiç belirti vermeden ilerleme gösterir. Pankreas kanserinde belirtiler görülmeye başladığında ise kanserli hücreler pankreas dışına çıkarak kendini belli etmektedir. Ancak bu durum tedavinin geç kalındığı anlamına gelmektedir. Pankreas kanseri ancak düzenli kontroller sayesinde erken teşhis edilebilir. Aksi taktirde belirtilerin görülmeye başlaması tedavinin mümkün olmadığı anlamına gelmektedir.

Pankreas kanserinin belirtileri arasında birçok kanser türünde görüldüğü gibi:

- Gaz sancıları

- Şişkinlik

- Kusma buna bağlı iştah kaybı

- Genel bir halsizlik durumu

- Karaciğer ve safra kesesinde büyüme görülmesi

- Yemek sonrasında ya da yatar pozisyonda yatıldığında karın ağrısında artış görülmesi

- İdrarın koyu renkli olması veya idrarda kan bulunması gibi belirtiler pankreas kanserinin belirtileri olarak görülmektedir. Bu belirtiler görüldüğünde hasta acilen doktora başvurmalıdır.

Pankreas kanseri tedavisi nasıl yapılır?

Pankreas kanserinin tedavisi erken belirtiler vermediği için ilaç tedavisi mümkün olmayan bir hastalık çeşididir. Pankreas kanserinde tedavi başladıktan sonra teşhis konulduktan sonra ameliyat yapılması gerekmektedir. Pankreas kanseri için uygulanan bir ameliyat yöntemi bulunmaktadır. Whipple ameliyatı pankreas kanseri için çok önemli bir ameliyattır.

Bu yöntemle Pankreas ve çevresi tümörlerden kurtarılır. Bölgede kanserli bölgede oldukça etkili olan Whipple ameliyatı pankreas başı, safra yolları, onikiparmak bağırsağı üzerinde bulunan kanserli tümörlerin temizlenmesi için oldukça önemlidir. Ayrıca mide kapağı da denen adel sistemini koruyucu özelliği bulan bulunan pilor koruyucu whipple operasyonu uygulanarak ameliyat sonrası sindirim sistemi ile ilgili sorunların yaşanma şikayetleri azaltılır. Pankreas kanserinde ameliyat Kemoterapi ve Radyoterapi uygulamaları bulunmaktadır.

Pankreas kanseri evreleri nelerdir?

Bu evrede pankreas kanserinde yayılma görülmez. Pankreas kanserinin bu evrede belirlenmesi mümkün değildir. Herhangi bir görüntüleme yöntemi ile görüntü alınamaz. Evre : bu evrede pankreas kanserinde büyüme görülür. Kanser pankreasta sınırlıdır.

Daha pankreas dışına yayılma görülmez. Evre: Pankreas kanseri pankreas dışında görülmeye başlar. Yakın organlarda yayılmalar görülür. Evre: Pankreas kanseri ana damarlara ve sinirlere yayılmaya başlar. Daha çok hasar oluşur. Evre Pankreas kanseri artık uzak organları sarar. Belirtiler en çok bu evrede kendini gösterir.

Pankreas kanseri tedavisinde neler yapılır?

Pankreas kanseri çok sinsice İlerleyen bir kanser türüdür. İlk 2 evrede Pankreas kanserinin görülme olasılığı pek mümkün değildir. Sinsi ilerleyen bu hastalık ancak son evrelerde kendini belli eder. Bu da Pankreas kanseri tedavisi için cerrahi müdahaleyi kaçınılmaz kılar. Pankreas kanseri için herhangi bir ilaç tedavi yöntemi bulunmamaktadır.

Sinsi ve hızla ilerleyen pankreas kanseri teşhis ve tedavisi en zor olan kanser türlerinden bir tanesidir. Dünya üzerinde bulunan en ölümcül kanser türlerinde 4. Sırada yer alan pankreas kanseri, bu sebeple Pankreas kanseri belirtileri görüldüğünde de acilen doktora başvurmak gerekir. Aksi taktirde tedavisi mümkün olmamakta ve hastalık ölümle sonuçlanmaktadır.