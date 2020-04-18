Ölümcül hastalıklar arasında 4. sırada yer alan pankreas kanseri, ayrıca yaygın olarak görülen en önemli hastalıklardan biridir. Kendi açısından ya da sevdikleri konusunda pek çok kişi pankreas kanseri belirtileri nelerdir merak ediyor. Ayrıca ölüm belirtileri ve sırt ağrılarının ne olduğuna dair araştırma yapılmaktadır. İşte bu konu hakkında bilinmesi gerekenler.

Pankreas kanseri en ölümcül 4. kanser hastalığı olarak öne çıksa dahi, tedavi konusunda günümüzde önemli ilerlemeler söz konusu. Özellikle gelişen teknoloji ve erken tanı sayesinde, tedavi süreçleri daha yüksek oranda iyileşme imkanı tanıyor. Tabii diğer kanser türlerinde olduğu gibi pankreas kanseri de bazı belirtiler üzerinden sinyal vermektedir. Bu sinyalleri takip ederek erken tanı için doktora başvurmak, hastalığın hayati problem oluşturmasının önüne geçmektedir.

Pankreastaki hücrelerinin DNA’sında mutasyon gelişimi ile ortaya çıkan, istenmeyen rahatsızlık pankreas kanseri olarak bilinmektedir. Mutasyona uğrayan bu hücreler kontrolsüz şekilde büyümekte ve ölü hücrelerin süreklilik sağlamasına sebebiyet vermektedir. Zaman içerisinde biriken bu hücreler ise bölgede kanser yaratma olasılığını yükseltmektedir.

Özellikle erken tanı üzerinden zamanında teşhis edilmeyen ve tedavi gerçekleşmeyen pankreas kanseri, farklı organlar ile beraber kan damarlarına sıçrayabilmektedir. Pankreas kanallarını kaplayan hücreler ile genelde ortaya çıkan pankreas kanseri, farklı tümör çeşitleri üzerinden oluşumla hayati riski ortaya çıkarmaktadır.

Pankreas kanseri belirtileri nelerdir?

Sağlık konusunda hayati açıdan büyük öneme sahip olan pankreas kanseri, farklı belirtiler üzerinden kendini gösterebilmektedir. Bu belirtiler kapsamında risk faktörleri doğru okunmalı ve buna göre erken tanı üzerinden tedavi gerçekleştirilmelidir. Peki, Pankreas kanseri belirtileri nelerdir?

- Üst karın kısmında sırta vuran ağrılar,

- Depresyon,

- İştahsızlık,

- İstemsiz şekilde kilo kaybı,

- Halsizlik,

- Kan pıhtısı,

- Cilt ile gözün beyaz kısmında sarılık,

Bu gibi belirtiler söz konusu olduğunda en yakın zamanda doktora başvurmak, hayati açıdan büyük öneme sahiptir. Günümüz teknolojisi ve farklı yöntemler üzerinden, artık tedavi erken tanı ile beraber hayati tehlikenin önüne geçilmesine imkan vermektedir.

Pankreas kanseri için ölüm belirtileri nelerdir?

İlerleyen pankreas kanseri bazı ciddi durumlar ile ölüm belirtilerini ortaya çıkarır. Böyle durumlar çok ciddi tedavi yöntemlerinin ele alınması gerektiğini göstermektedir. Peki, ileri seviye pankreas kanseri için belirtiler nelerdir?

- Ciddi oranda kilo kaybı,

- Cilt ve göz bölgesinde yüksek oranda sarılık,

- Koyu idrar rengi,

- Soluk renkli dışkı,

- Sinirlere baskı ile ciddi oranda ağrılar,

- Bağırsak tıkanması,

Bu gibi belirtiler ile karşı karşıya kalmamak için erken zamanda tanı konusunda doktora başvurulması en önemli husustur. Özellikle eğer nedensiz yere kilo kaybı yaşıyorsanız ve sizi rahatsız eden bazı durumlar söz konusu ise, hemen doktora gitmeniz önemlidir. Birçok değişik rahatsızlık bu belirtileri yaşatabilmektedir. Bu sebepten doktor kontrolü ile beraber eğer varsa diğer rahatsızlıklar da ortaya çıkarılır.

Pankreas kanseri için sırt ağrıları nedir?

Pankreas kanseri söz konusu olduğunda belli başlı bazı belirtiler ortaya çıkar. Ancak özellikle üst karın bölgesinde sırta vuran ağrılara dikkat edilmelidir. Özellikle bu ağrılar kronik hale gelmiş ise ve sürekli yaşanıyorsa mutlaka ciddiye alınmalıdır. Bu durum sadece pankreas kanseri değil başka hastalıklar için de işaret olabilir. Pankreas Kanserinden Korunmak İçin Neler Yapılmalıdır?

Pankreas kanserine karşı bazı hususları ele almanız hayati önem taşımaktadır.

- Sigara bırakılmalıdır,

- Sağlıklı diyet ve spor üzerinden kilo korunmalıdır,

- Genetik açıdan ailede pankreas hastalığı var ise bu doktora anlatılmalıdır,

- Sağlıksız veya yağlı yiyeceklerden uzak durulmalıdır,

Bu ve benzeri etmenlere dikkat ederek yaşamanızı pankreas kanserinden uzak, sağlıklı şekilde yaşama imkânı elde edebilirsiniz.