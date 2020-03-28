Pangolin nedir, nerede yaşar? Corona virüs pangolinden mi bulaştı?

Dünyada binlerce insanın ölümüne sebebp olan ve küresel salgın ilan edilen yeni tip corona virüs (Covid-19) ile ilgili son dakika gelişmesi. Corona virüs salgını yayılmaya devam ederken, Çinli bilim insanları virüsün kaynağının pangolin isimli bir hayvan olabileceği görüşünde. Çinli araştırmacılar kaynağı yarasalar olan ölümcül coronavirüsün insanlara bulaşmasına yasadışı yollardan ticareti yapılan pangolin adında bir hayvanın sebep olduğunu söyledi.

Araştırmaların yoğun olarak yapıldığı Güney Çin Ziraat Üniversitesi’nin, web sitesinden yapılan açıklamada, “Bu son keşif, virüsün kaynağını öğrenmek, yayılması için önlem almak ve korunabilmek için büyük önem taşıyor” dedi. Uzmanlar, bu tür derisi zırhla kaplı hayvanların yenilmemesi için uyarıda bulundu ve pazarlarda satışının yasaklanması istendi.

Pangolin, uluslararası yasalarla korunmasına rağmen Asya'nın en çok ticareti yapılan memelilerinden biri.

Çoğunlukla uzak doğuda görülen pullu bir memeli hayvan olan pangolinlerin başları sırtları ve kuyrukları birbirinin üzerine dizilmiş kahverengi pullarla kaplı.

Uluslararası yasalarla korunmasına rağmen, pangolin Asya'nın en çok ticareti yapılan memelilerinden biri. Dünya Doğayı Koruma Vakfına göre nesli tükenmekte olan ve uluslararası sözleşmeler kapsamında ticareti yasaklanan pangolinlerin eti, Çin gibi ülkelerde nezaketi temsil ettiği ve geleneksel tıpta kullanıldığı için değerli.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) verilerine göre, 2000-2016 arasında yaklaşık 1 milyon pangolinin uluslararası düzeyde kaçakçılığının yapıldığı belirtiliyor. Kaçakçılığı en çok yapılan vahşi memeli olarak da kayıtlara geçen pangolinler, IUCN'nin nesli tehdit altındaki türler listesinde yer alıyor.

Pangolin nerede yaşar?

Pangolin, çoğunlukla Uzak Doğu’da görülen pullu memeli bir hayvandır. Gececil olan bu hayvanlar, gündüzleri ise kazdıkları çukurlarda, ağaç ve kaya kovuklarında saklanırlar. Pangolinler “canlı çam kozalakları” olarak adlandırılırlar. Pangolin, baş, sırt, kuyruk ve bacakları kaplayan, birbirinin üstüne binen iri, kahverengi pullardan oluşur.

Uzun ve yapışkan dokulu dil yapısı vardır. Genellikle termit, karınca, pupa, larva, yumurta kısacası yuvada ne varsa diliyle zorlanmadan toplayarak yer. Yavrular anne tarafından vücut üzerinde taşınırlar. Tehlike anında tostoparlak olurlar. Karınca ve termitlerin bünyelerinde bulunan asitler, midesinin kalın kaslı çeperli olması nedeniyle zarar veremezler. Nesli tükenmekte olan pangolinler, kendilerini korumak için top haline geldikleri anda yakalanıp poşetlere koyulup, vakumlanarak öldürülüyorlar.

Virüsün bulunduğu “Malayan Pangolin” Çin’in güneyinde yaşıyor.





Pangolin SARS virüsünün kaynağı olarak gösterilmişti

Pangolin daha önce de SARS virüsünün kaynağı olarak gösterilmişti. Profesör Holmes, vahşi yaşamda birçok virüsün bulunduğunu ve bunların gelecekte insanlara ciddi zarar verebileceğini de belirtti.

Bu bulgu, vahşi hayvanların insanlar tarafından besin kaynağı olarak görülmemesi gerektiğini gösterirken, bu tür hayvanların satışının da yasaklanması gerektiği belirtiliyor