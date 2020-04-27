Milyonlarca kişinin beklediği 1000 TL sosyal yardım parası başvuru sonuçları açıklanıyor. e-Devlet üzerinden paylaşılan bilgilerde 1000 TL sosyal yardım başvurusu için 1. ve 2. faz ödemelerin sona erdiğini 3. faz başvuruları sonucunda ihtiyaç sahiplerine yardımların dağıtılacağı ifade edildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kontrolünde sürdürülen 100 TL pandemi sosyal yardımı için e-Devlet üzerinden başvuruda bulunup sorgulama yapacak vatandaşlardan kapsam dışı kalanlar, "hanenizde pandemi sosyal destek ön başvuru sayfasında kapsam dışı" uyarısıyla karşılaşıyor. Peki, Pandemi sosyal yardım kapsam dışı ne demek? İşte detaylar...

Pandemi sosyal yardım kapsam dışı ne demek?

Kapsam dışı: Bakanlık tarafından belirlenen 1000 TL sosyal yardım şartları taşımadığınız ve maddi yardım almaya hak kazanamadığınız anlamına gelmektedir. Pandemi yardımı için sadece kişi değil haneye bakılır. Bir evde sigortalı çalışan işçi, memur , kısa çalışma ödeneği alan, işsizlik maaşı alan ya da daha önce 1000 TL destek alanlar bu ödemeyi alamıyor.

Başvurularda herhangi bir gelir kıstası şartı bulunmuyor

Başvurularda herhangi bir gelir kıstası şartı bulunmuyor. Ancak e-Devlet üzerinden açılan Pandemi Sosyal Destek Ön Başvurusu bölümünde, başvurucunun iş ve sosyal durumu, aylık geliri, çocuk sayısı, kirada oturup oturmadığı, en son gelen su, gaz ve elektrik faturası bedelleri ile banka ve birikim bilgilerine ilişkin kapsamlı sorular yöneltiliyor.

Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapacak.

1000 TL sosyal yardım parası ne zaman ve nasıl ödenecek?

Sosyal yardım ödemelerinin PTT üzerinden yapıldığını duyan vatandaşlar merkez PTT şubelerinde yoğunluk oluşturunda yeni kararın çıkması da gecikmedi. Buna göre bundan böyle sosyal yardım ödemeleri evlerde dağıtılacak. PTT görevliler ve Bekçiler eşliğinde yapılacak olan sosyal yardım ödemeleri için kimsenin evinden çıkmasına gerek kalmadı.

Ödeme Tarihleri

Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da,

1 ve 6 olanlar 2'sinde

2 ve 7 olanlar 3'ünde

3 ve 8 olanlar 4'ünde

4 ve 9 olanlar 5'inde

PTT Kartı olan vatandaşlarımız 1.000 TL'lik desteği tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz olarak çekebiliyor.

Ödeme Tarihleri

Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar 1 Nisan'da,

1 ve 6 olanlar 2'sinde

2 ve 7 olanlar 3'ünde

3 ve 8 olanlar 4'ünde

4 ve 9 olanlar 5'inde

PTT Kartı olan vatandaşlarımız 1.000 TL'lik desteği tüm kamu bankalarının ATM'lerinden komisyonsuz olarak çekebiliyor.

Sosyal yardım sorgulama nasıl yapılır?

Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi d e Devlet sistemi üzerinden yapılır.

1000 TL yardım parası kimlere verilecek?

- 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu veya

- 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun

Bu Kanunlar kapsamında halihazırda düzenli merkezi sosyal yardım

(Yaşlı Aylığı,

Engelli Aylığı,

Engelli Yakını Aylığı,

Silikozis Aylığı,

Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Düzenli Nakit Yardım,

Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım,

Öksüz Yetim Yardımı,

Muhtaç Asker Çocuğu Yardımı,

Şartlı Eğitim Yardımı,

Şartlı Sağlık Yardımı,

Çoklu Doğum Yardımı,

Psiko-Sosyal ve Mali Kayıp Yaşayan Tüberküloz ve SSPE Hastalarına Yönelik Düzenli Nakdi Yardım Programı) alan hanelere herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında 1.000 TL ödeme yapılacaktır.



