Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın açıklamasında evde karantina altında olanları takip edecekleri bir sistemin yakın zamanda uygulamaya geçeceğini duyurmuştu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yeni tip coronavirüsle (Covid-19) mücadelede yeni tedbirler alınmaya devam edildiğini ve bu kapsamda Sağlık Bakanlığı tarafından "Pandemi İzolasyon Takip Projesi"nin geliştirildiğini bildirdi. Proje kapsamında koronavirüs testleri pozitif çıkanların, kendilerinin, yakınlarının ve toplumun sağlığı için gerekli izolasyon kuralına uyup uymadıklarının takip edilmesi planlanıyor.

Açıklamada böylelikle karantina altındaki kişilerin ve bölgelerin hareketliliğinin gözlemlenebileceği ve salgının yayılmasını önleyici analizlerin yapılabileceği aktarıldı. Pandemi İzolasyon Takip Projesi kapsamında şu uygulamalar hayata geçecek.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında "Koronavirüsle mücadelemize yeni tedbirler eklemeye devam ediyoruz. En yeni adımımız, Sağlık Bakanlığımız tarafından geliştirilen 'Pandemi İzolasyon Takip Projesi.' Bu projeyle birlikte artık virüse karşı daha da güçlüyüz! Biz bize yeteriz Türkiyem" dedi. İletişim Başkanı Altun'un paylaşımında "Pandemi İzolasyon Takip Projesi"ne ilişkin bir video da yer aldı. İletişim Başkanı, projenin detaylarını şöyle aktardı:

Pandemi İzolasyon Takip Projesi nedir?

Pandemi İzolasyon Takip Projesi, Kovid-19 salgınını kontrol altına alabilmek ve yayılmasını önlemek için en önemli tedbir olan izolasyon kuralına uyulmasını sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen projedir.

Pandemi İzolasyon Takip Projesi coronavirüs kapsamında nasıl kullanılacak?

Covid-19 riski nedeniyle evde izolasyon altında bulunması gereken kişiler, evlerini terk ettiğinde kısa mesaj servisi aracılığıyla uyarılacak. Otomatik çağrı teknolojisi aracılığıyla bu kişilerle anında iletişime geçilerek, izolasyon altında bulunmaları gereken yere dönmeleri istenecek. Yapılan uyarıya uymayan ve ihlale devam edenlerin durumları ilgili emniyet birimleriyle paylaşılarak gerekli idari önlem ve yaptırımların uygulanması sağlanacak. Yol kontrolü yapan emniyet ekipleri, kişinin bilgilerini sorgulayarak izolasyon ihlali yapıp yapmadığını öğrenebilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, sistemle ilgili şu notu da düştü:

"İzolasyon takip sistemiyle kişinin yalnızca kendisinin değil, yakınlarının ve toplum sağılığının korunması amaçlanıyor. Covid-19 salgınıyla mücadele çok etkili bir araç olacak Pandemi İzolasyon Takip Projesi'yle virüs yayılımının büyük oranda azaltılması hedefleniyor.

"Pandemi İzolasyon Takip Projesi, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na kesinlikle aykırılık teşkil etmiyor."



