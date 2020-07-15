Bordo- Mavililer, 6 maçta 9 puan toplayarak 9 puan yitirdi. Trabzonspor; Galatasaray ve Göztepe deplasmanlarından 3-1’lik galibiyetle ayrılırken sahasında Ankaragücü ile 1-1, Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Dış sahada Aytemiz Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Karadeniz ekibi, Yukatel Denizlispor’a (2 maçta da ) 2-1 yenildi.