Eskrim sporunun flöre branşında pek çok madalya kazanan Almıla Birçe Durukan ile Alisa İsbir, salgın sebebiyle yaklaşık 3 aydır spor salonlarına gidemiyor. Bu zaman dilimini en verimli şekilde değerlendirmeye çalışan genç sporcular, evlerinde ve kısıtlamanın kalktığı çarşamba ile cuma günlerinde civardaki parklara giderek çalışamalarına devam etti.

Almıla Birke Durukan, AA muhabirine yaptığı açıklamada 2014’te Çankaya Eskrim Spor Kulübü’ne başladığını, ardından Ankara Eskrim Spor Kulübüne devam ettiğini, şu anda ise ferdi olarak çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Durukan, böyle zor bir sporu yapabildiği için kendisiyle gurur duyduğunu belirterek, "Bu sporu yaparken kendimi iyi hissediyorum. Sevdiğim işi yaptığım için mutluyum. Bu şekilde çabaladığımda bir şeylerin üstesinden gelebildiğimi görüyorum. Bu sporla kendimi buldum." dedi.

Salgın sürecinde sosyal medya platformlarında çeşitli videolar izlediğini ve fitness programları indirdiğini aktaran Durukan, şöyle konuştu:

"Bu süreçte mecburen evde kalmak zorundaydık ama ben zamanımı boşa geçirmek istemedim. İzlediğim videolarla kendimi sürekli geliştirmeye çalıştım. Çarşamba ve cuma günleri de kısıtlama kalktığında yakınlardaki parklara gidiyorum. Açık havada çalışmak benim için daha iyi oluyor. Bu şekilde gelecek müsabakalar için hazırlanıyorum. Altın, gümüş ve bronz madalyam var. Bunlara yenilerini eklemek istiyorum."

"Bu süreçte evimiz ve parklar bizim yeni spor salonlarımız oldu"

Alisa İsbir de ilkokul öğretmeninin teşvikiyle 2012’de Çankaya Eskrim Spor Kulübü’ne başladığını, Almıla Birçe Durukan’la burada tanıştığını söyledi.

Ailesinin bu süreçte en büyük destekçisi olduğunu vurgulayan İsbir, aile bireylerinin yurt dışıdaki turnuvalara katılabilmesi için elinden gelen çabayı gösterdiğini ve kendisini sürekli motive ettiğini ifade etti.

İsbir, pandemi sürecinde de çalışmalarına devam ettiğini belirterek şunları kaydetti:

"Salgın başladığında ne yapacağımı bilemedim. Daha önce hiç karşılaşmadığımız bir durumla karşılaşmıştık. Daha sonra şu an devam ettiğim kulüp, evde online antrenmanlar yaptırmaya başladı. Tabii dışarda yaptığımız antrenmanla, evde yaptığımız antrenman arasında dağlar kadar fark var. O yüzden mümkün olduğunca dışarıya çıkmayı tercih ediyoruz. Bu süreçte evimiz ve parklar bizim yeni spor salonlarımız oldu. Turnuvalar için hazırlıklarımıza burada devam ediyoruz. Umarım başarılı oluruz."

AA