Mart ayında Pitino’nun ayrılmasının ardından Panathinaikos’un koçluk görevi için birçok isim ortaya atılmıştı ama Yunan ekibi bu önemli görevi yuvadan birine vermeyi tercih etti. 6 yıldır kulüpte yardımcı antrenörlük görevi yapan Georgios Vovoras‘ı başantrenörlük görevine getirildi.

43 yaşındaki genç koç kariyerinde bu seviyedeki ilk başantrenörlük görevi yapacak.

2012 yılında katıldığı Panathinaikos bünyesinde sırasıyla Pedoulakis, Pascual ve Pitino gibi önemli koçların yanında yardımcılık yaparak pişmişti. 2014’de Unics Kazan’da yardımcı koçluk yaptıktan sonra 2015-16 sezonunda ise APOEL Nicosia’da başantrenörlük görevi yaptı ve ardından tekrar Panathinaikos’a döndü.

Georgios Panathinaikos konuyla ilgili "Panathinaikos'un teknik direktörü olmak benim için büyük bir onur ve büyük bir sorumluluk. Uzun yıllardır bu büyük ailenin üyesiyim ve üstlendiğim sorumluluğun ağırlığını biliyorum. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Meslektaşlarımla birlikte ekibin hedeflerine ulaşması ve yönetimi güvenine haklı göstermesi için çok çalışacağımıza söz veriyorum ” dedi.