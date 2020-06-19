Takımın geleceğine ilişkin kararlar noktasında belirsizlikler yaşayan Panathinaikos, buna rağmen yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yunanistan ekibinin gündemine gelen son isim sezonu Galatasaray Doğa Sigorta formasıyla geçiren Greg Whittington oldu.

Yunanistan basınınında çıkan haberlere göre Panathinaikos, 4 numarada DeShan Thomas ile yollarını ayırması durumunda Iberostar Tenerife forması giyen Aaron White ve Galatasaray Doğa Sigorta'dan Greg Whittington'ı kadrosuna katmak istiyor.

Galatasaray'daki ilk sezonunda başarılı performansıyla dikkat çeken Whittington ile NBA ekiplerinin de ilgilendiği belirtilmekte.