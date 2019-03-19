Panathinaikos'un acı kaybı!

Panathinaikos'un efsane ismi Thanasis Giannakopoulos yaşamını yitirdi.

19 Mart 2019, Salı 13:22
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Panathinaikos'un acı kaybı!

Avrupa basketbolunun devi Panathinaikos'un acı kaybı...

Kulübün efsane ismi Thanasis Giannakopoulos 88 yaşında yaşamını yitirdi.

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un amcası olan Thanasis, kardeşi Pavlos ile PAO efsanesini yaratmıştı.

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