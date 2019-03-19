Avrupa basketbolunun devi Panathinaikos'un acı kaybı...
Kulübün efsane ismi Thanasis Giannakopoulos 88 yaşında yaşamını yitirdi.
Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un amcası olan Thanasis, kardeşi Pavlos ile PAO efsanesini yaratmıştı.
Avrupa basketbolunun devi Panathinaikos'un acı kaybı...
Kulübün efsane ismi Thanasis Giannakopoulos 88 yaşında yaşamını yitirdi.
Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un amcası olan Thanasis, kardeşi Pavlos ile PAO efsanesini yaratmıştı.
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