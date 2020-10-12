Panathinaikos’ta Dani Poyatos dönemi sona erdi
Panathinaikos Futbol Takımı’nda teknik direktör Dani Poyatos’un görevine son verildi. Temmuz'da göreve getirilen Poyatos yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan liginde çıktığı 3 maçta bir puan toplayabilmişti
Yunanistan’ın dev takımlarından Panathinaikos Futbol Takımı’nda teknik direktör Dani Poyatos’un görevine son verildi. Panathinaikos Kulübü, alınan kötü sonuçlar nedeniyle 42 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı Poyatos ile yolların ayrıldığını duyurdu. Temmuz'da göreve getirilen Poyatos yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan liginde çıktığı 3 maçta bir puan toplayabilmişti