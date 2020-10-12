Panathinaikos’ta Dani Poyatos dönemi sona erdi

Panathinaikos Futbol Takımı’nda teknik direktör Dani Poyatos’un görevine son verildi. Temmuz'da göreve getirilen Poyatos yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan liginde çıktığı 3 maçta bir puan toplayabilmişti

12 Ekim 2020, Pazartesi 19:00 Son Güncelleme:
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Panathinaikos’ta Dani Poyatos dönemi sona erdi

Yunanistan’ın dev takımlarından Panathinaikos Futbol Takımı’nda teknik direktör Dani Poyatos’un görevine son verildi. Panathinaikos Kulübü, alınan kötü sonuçlar nedeniyle 42 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı Poyatos ile yolların ayrıldığını duyurdu. Temmuz'da göreve getirilen Poyatos yönetimindeki Panathinaikos, Yunanistan liginde çıktığı 3 maçta bir puan toplayabilmişti

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