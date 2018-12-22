Turkish Airlines EuroLeague'in 14. maç döneminde Yunanistan temsilcisi Panathinaikos, İtalyan ekibi AX Olimpia Milan'ı konuk etti.

Bu maç öncesine kadar oynadığı son 5 maçta 4 yenilgi alan Panathinaikos'ta koç Xavi Pascual ile yollar ayrılmıştı.

Yeni koçu Pitino göreve başlamadan yardımcı antrenörleriyle maça çıkan Panathinaikos, yine istediği sonucu alamadı ve rakibine 86-83 mağlup oldu.

Son 6 maçta 5. yenilgisini alan Panathinaikos, toplamda da 8. kez mağlup oldu.

EuroLeague'deki son 5 maçını kaybeden Olimpia Milan ise bu kötü seriyi sonlandırdı ve toplamda da 7. galibiyetini elde etti.

Panathinaikos'ta Nick Calathes 25 sayı, 11 asist ile öne çıkarken Nikos Pappas 13, James Gist 12 sayı üretti.

AX Olimpia Milan'da ise Arturas Gudaitis 20 sayı, 8 ribaunt ile yıldızlaşırken Curtis Jerrells 15, Mike James 12 sayı, 8 asistle oynadı.