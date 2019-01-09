THY EuroLeague takımlarından Panathinaikos kadrosunu yeni bir isimle takviye etti.
Yunan devi, ABD'li basketbolcu Sean Kilpatrick'i transfer ettiğini resmen duyurdu.
28 yaşındaki şutör gard ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.
THY EuroLeague takımlarından Panathinaikos kadrosunu yeni bir isimle takviye etti.
Yunan devi, ABD'li basketbolcu Sean Kilpatrick'i transfer ettiğini resmen duyurdu.
28 yaşındaki şutör gard ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.
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