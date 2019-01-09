Panathinaikos, Sean Kilpatrick'i transfer etti

THY EuroLeague takımlarından Panathinaikos, Sean Kilpatrick'i kadrosuna kattığını açıkladı.

09 Ocak 2019, Çarşamba 12:28
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Panathinaikos, Sean Kilpatrick'i transfer etti

THY EuroLeague takımlarından Panathinaikos kadrosunu yeni bir isimle takviye etti.

Yunan devi, ABD'li basketbolcu Sean Kilpatrick'i transfer ettiğini resmen duyurdu.

28 yaşındaki şutör gard ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

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