Yunanistan Ligi'nde Olympiacos, Panathinaikos ile oynayacağı Play-Off maçına çıkmadı.

Olympiacos'un sahipleri günler öncesinde maça çıkmama kararı almış ve bunu takıma iletmişlerdi. Kararın değişmesi yönündeki söylemlere rağmen Olympiacos, takım olarak bugün oynanacak maça gelmedi.

Sezonda önce hakem kararları nedeniyle tepkisini gösteren Olympiacos, Panathinaikos maçında ekstra güvenlik önlemlerinin alınmaması nedeniyle maça çıkmadı.

Aldığı karar sonrası ikinci lige düşürülecek olan Olympiacos'un, önümüzdeki sezon Adriyatik Ligi'nde oynaması bekleniyor.

Maç saatinde salonda yerini alan Panathinaikos ise rakiplerinin gelmemesi sonucunda iki takıma ayrılarak antrenman maçı yaptı.

Esas dikkat çeken olay ise Olympiacos'un boş benchine tavuk bırakılması oldu.