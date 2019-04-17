Panathinaikos, Lüleburgaz’da basketbol okulu açtı!

Türkiye genelinde 19 şubesi bulunan Panathinaikos Basketbol Okulları'nın 20. şubesi, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Lüleburgaz Doğa Koleji iş birliği ile açıldı.

Kampüsün kapalı spor salonunda Panathinaikos Basketbol Okulu öğrencileri ve İstanbul Beylikdüzü Gençlik Spor Kulübü ile gerçekleşen özel açılış maçına Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli de katıldı.

Doğa Koleji yönetiminden, "Akademik başarılarımızın yanı sıra spora ve sporcuya desteklerimiz her zaman tam. Maça dahil olup çocuklarla eğlenceli anlar geçiren Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenliye teşekkürlerimizi sunarız." açıklaması yapıldı.

Panathinaikos ile Türk Basketbolu'na yeni efsane oyuncular kazandırmak ve Türkiye'de basketbol sevgisini daha geniş kitlelere yaymak amaçlanıyor.

DHA